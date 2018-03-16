به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های امروز اظهار داشت: باید دو نعمت را نگه داشت؛ اولی نعمت معنویت کشور است و دومی، نعمت زندگی.

وی افزود: در سال ۳۱ شمسی فضای کشور به لحاظ سیاسی باز شد؛ یعنی آمریکا می خواست فضا را باز کند تا نفت را از انگلیس بگیرد؛ برای همین جبهه ملی جلو افتاد و افرادی را برای مجلس کاندیدا کرد؛ مردم بازار هم مرحوم راشد را کاندیدا و روانه مجلس کردند.

امامی کاشانی ادامه داد: آقای راشد وقتی رای آورد، در هنگام سخنرانی هایش از عبارت «بسم الله» استفاده می کرد؛ نمایندگان به ایشان می گفتند که اینجا مجلس شورای ملی است نه منبر که شما از عبارت بسم الله استفاده می کنید.

وی تصریح کرد: دشمن دو کار می کند؛ اول می گوید باید اضطراب و ناامنی را در ایران ایجاد و دوم اینکه مسائل اقتصادی را زیاد کرد. دشمن، این مجلس را نمی خواهد؛ مجلسی که هنگام صحبت بسم الله بگوید و علیه نظام سلطه صحبت می کند؛ دشمن بیانیه های این مجلس را نمی خواهد.

دشمن قوه قضاییه ای می خواهد که کمک شان کند

وی تصریح کرد: دشمن قوه قضاییه ای می خواهد که کمک شان کند نه اینکه وقتی عده ای اغتشاش کردند، به مساله ورود کند. دشمن قوه قضاییه ای که رئیس آن مجتهد عادلی مانند آیت الله آملی لاریجانی باشد را نمی خواهد. دشمن کشوری که امنیت اش با نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی باشد را نمی خواهد.

امامی کاشانی افزود: دشمن روی این مساله دارد فشار می آورد. کشوری که رهبری آن با فقیه جامع الشرایط است و همه قوا زیر چتر ولایت فقیه قرار دارند و همه قوانین در ارتباط با ولایت و خداست، دشمن چنین کشوری را نمی خواهد.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: اگر آن فضا و بساط قبل از انقلاب الان بود، دیگر هیچ چیزی از ایران باقی نمی ماند؛ درود بر کسانی که پس از ۴۰ سال در ۲۲ بهمن آنگونه راهپیمایی کردند؛ درود بر امام و شهدا و همه کسانی که با نفس عیسوی امام راهی جبهه ها شدند. اینکه امام فرمودند، انقلاب انفجار نور بود، فقط یک لفظ نبود بلکه می خواستند واقعیت را بگویند. واقعیت همه عالم را پر کرده بود.

همه ما و مخصوصا مسئولان، وظیفه داریم

امامی کاشانی گفت: باید تفکر و راه اهل بیت را یاد گرفت. وقتی به دنیا سفر می کنیم، قدر ایران را می دانیم که چه قدر ایران در معنویت جلو است البته به جایی که باید برسیم، عقب هستیم اما نسبت به دنیا سروریم. دنیا در این مسیرها نیست مگر اینکه بوی جمهوری اسلامی به جاهای دیگر مثل عراق و سوریه بخورد. این نعمت را پاس بداریم.

وی گفت: باید در نیمه شعبان و روز ولادت و شهادت، فکر فاطمه (س) و علی(ع) را تبیین کنیم. در اینجاست که مردم می توانند به حکومت حضرت مهدی (عج) برسند. ما باید روز فاطمه (س) و علی(ع) و شخصیت نامحدود این انسان های بزرگ را پاس بداریم. خدا می داند که چقدر جلو رفتیم. خدا خیر و برکت اش را بر این مردم که امام را شناختند ارزانی بدارد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: همه ما و مخصوصا مسئولان، وظیفه داریم؛ دشمن قوای سه گانه مجریه و قضاییه و مقننه را نمی خواهد. ما نباید به این مقدار بسنده کنیم؛ وظیفه داریم برای مردم وقت بگذاریم و مشکل را احساس کنیم و برای رفع آن تلاش کنیم. نگوییم که نمی شود؛ به فرموده رهبری همه این ها شدنی است. همه دست اندرکاران که دارند برای این مردم امام زمان شناس کار می کنند، باید این کارها را با علاقه و عشق انجام دهند.