باید به فکر خدمت به مردم فارغ از تعلقات سیاسی و حزبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های آخرین نماز جمعه ورامین در سال ۹۶ طی سخنانی گفت: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری به کار و خدمت مسئولین نیاز دارند.

وی با بیان این که مردم گرفتار هستند، گفت: دیگر زمان فلان حزب و فلان گروه سیاسی و سیاسی کاری گذشته است، باید تنها به فکر خدمت به مردم، فارغ از تعلقات جناحی و سیاسی بود.

با سابقه ترین امام جمعه کشور گفت: گرفتاری ها باید مرتفع شود، ما با وجود چنین رهبر بیدار و آگاهی باید امیدوار باشیم و قدر نعمت های کشور را بدانیم.

آیت الله محمودی اظهار داشت: هیچ کس در این کشور نباید کم فروشی و ناسپاسی کند، باید تقوای الهی پیشه کرد و مطیع محض خداوند بود، چرا که خدا در همه عرصه ها حضور دارد و باید توجه داشته باشیم که خداوند بر اعمال ما آگاه است، باید مراقب رفتار خود در دنیا باشیم.

وحدت بین شیعه و سنی در کشور باید همواره حفظ شود

امام جمعه ورامین سپس بر اهمیت حفظ وحدت بین مسلمین تاکید کرد و با بیان این که شیعه و سنی باید در مقابل دشمن وحدت را حفظ کنند، گفت: تعداد کشورهای شیعه و سنی و همچنین مسلمانان جهان بسیار زیاد است، اما چرا باید پراکنده باشند و امریکا به خود اجازه دهد از آن طرف دنیا بر مسلمانان حکومت کند و دائما به توطعه و تهدید ما مشغول باشد.

وی در ادامه گفت: آمریکایی ها به خوبی می دانند که راه به جایی نخواهند برد, آن زمان تمام شد که آن ها در این کشور آقایی میکردند، چرا که ما اکنون کاری با آمریکا نداریم، در زمان طاغوت اگر یک سرباز آمریکایی یک ایرانی را می کشت ما حق محاکمه آن را نداشتیم اما اگر یک سرهنگ ایرانی سگ امریکایی را می کشت در کشور خودش محاکمه می شد.

ایران هرگز جایی برای زورگویی های استکبار جهانی نخواهد داشت

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین بیان داشت: آمریکایی ها برای بازگشت مجدد به کشور ما تلاش می کنند، آن ها می خواهند باز هم مانند دوران شاه به آن جایگاه برسندّ اما نمی توانندّ چرا که مهر ذلت بر پیشانی هایشان زده شده است و باید در دنیا ذلیل شوند،زیرا که برای ظلم و ظالم در دنیا بقایی نیست اما حق پایدار و ماندگار است.

وی گفت: ایران از ابتدا مردمی آزادی خواه، حق طلب، مومن و آزاده داشته است و نمونه آن سلمان فارسی ایرانی است، ملت ایران همواره آگاه و بیدار است و حکومت حق بر این مملکت حاکم خواهد بود، دیگر جایی برای کشورهای زورگو و مستکبر نیست.

آیت الله محمودی با اشاره به این که همه مذاهب در این کشور در کنار یکدیگر زندگی می کنند، افزود: خدا را شکر با وجود همه مذاهب کنار هم، ما دارای آرامش و امنیت و استقلال هستیم، امنیت نعمت خدا است، در زمان رضاشاه گرسنگی در کشور بیداد می کرد، کسانی که ظلمت و تاریکی آن دوره دیده اند درک می کنند که وضعیت کنونی با همه مشکلات بسیار خوب است.

وی به مظلومیت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: نظام اسلامی همواره در موضع دفاع در برابر تهاجم جبهه باطل برآمده است، اما این دفاع همواره مقتدرانه و مبنی بر وعده پروردگار در خصوص پیروزی جبهه حق بر باطل است، البته تحقق این وعده مشروط بر پایداری اهل ایمان است.

امام جمعه ورامین نصرت الهی را در گرو پیداری و ایستادگی و نیت صادق دانست و اظهار داشت: در پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره شاهد حمایت خداوند بودیم، امروز نیز این حمایت را در جبهه مقاومت علیه تکفیری ها دیدیم، هرجا رزمندگان گوش به فرمان ولایت گام برداشتند، معیت الهی به خوبی احساس شد.