به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: از سنتهای حسنه ایرانیان پاکیزه کردن فضای خانه در ایام پایانی سال است اما مهمتر از آن پاک کردن دل از پلیدیها است.
امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: پاکیزه کردن دل از کینهها، پلیدیها و حسادتها باعث رسیدن انسان به آرامش و آسایش در زندگی میشود.
مختاری با اشاره به اینکه از بهار باید درس معاد بگیریم، افزود: زنده شدن زمین بعد از سردی زمستان پیام امید را با خود دارد و در توصیههای دین آمده که با دیدن بهار قیامت را بسیار یاد کنید.
وی گفت: امسال بهار طبیعت با بهار عبادت یعنی ماه رجب همراه شده که شایسته است از این فرصت گرانقیمت برای تزکیه قلوب و عبودیت استفاده کنیم
امام جمعه موقت بیرجند یا اشاره به شیرینیها و تلخکامیهای سال ۹۶، ادامه داد: با توجه به حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶، راهپیمایی ٢٢ بهمن و راهپیمایی در اعتراض به اغتشاشات دی ماه میتوان سال ٩۶را سال حماس حضور دانست.
مختاری افزود: مردم همواره وظایف خود را در قبال انقلاب انجام دادهاند و نوبت مدیران است که به مسئولیتهای خود توجه داشته و نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات مردم در حوزههای مختلف بکنند.
وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در کشور ما غیرقابل حل نیست، گفت: راهحل مشکلات کشور میدان دادن به جوانان انقلابی برای به حرکت درآوردن موتور اقتصاد مقاومتی است.
امام جمعه موقت بیرجند اظهار کرد: وقتی توانستیم انقلابی معجزهآسا را به ثمر رسانده و هشت سال جنگ را با افتخار به پایان برسانیم بیشک قادر به حل موضوعات کشور در زمینه های اقتصادی چون بیکاری هستیم.
مختاری با بیان اینکه راه حل مشکلات اقتصادی کشور مذاکره با استکبار نیست، بیان کرد: البته از ارتباط بینالمللی متقابل و عزتمند با سایر کشورها حمایت میکنیم.
وی ادامه داد: مردم ما باید مردمی مطالبهگر باشند و نسبت به فساد، اشرافیگری و مرعوب غرب شدن اعتراض قانونی، امر به معروف و نهیاز منکر داشته و از آرمانهای انقلاب که ثمره خون شهیدان است دفاع کنند.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه سکوت در برابر فساد و اشرافیگری خیانت به انقلاب است، گفت: البته اعتراضات باید قانونی و به صورت تبیین حقایق باشد تا زمینه سوء استفاده دشمنان و معاندان فراهم نشود.
مختاری یادآور شد: یکی از اتفاقات شیرین سال ٩۶ پایان خلافت داعش با همکاری جوانان جبهه مقاومت بود و امیدواریم سال آینده در این خصوص اتفاقات بهتری به ویژه در مورد کشور یمن شاهد باشیم.
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