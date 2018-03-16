به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: روز جمعه مورد احترام و تکریم مسلمانان است و حضور در نماز جمعه از مهم ترین فرایض دینی است.

وی افزود: متاسفانه عده ای تفریح و انجام کارهای دیگر را به نماز جمعه ترجیح می دهند و حضور به موقع در نمازجمعه بویژه خطبه های نماز ندارند که امیدواریم از این پس تا هنگام اذان ظهر به صورت پرشور در مصلی حاضر شوند.

رکنی حسینی اضافه کرد: بارها از صیادان، کشاورزان و اقشار جامعه دفاع و مشکلات آنان را بیان کرده ایم اما حضور خوبی در نماز جمعه ندارند و در اینجا تأکید می‌کنم همواره مدافع در خط ولایت حرکت کرده‌ایم و از بازی‌های حزبی و جناحی که کشور را به پرتگاه کشانده بیزاریم زیرا خطر جناح بندی و حزب بازی از خطر آمریکا بیشتر است.

مردم و مسئولان محرومان را فراموش نکنند

امام جمعه بردخون با اشاره به پایان سال ۹۶ و در آستانه سال جدید گفت: اعیاد دینی، مذهبی، ملی و تکوینی وجود دارد و نوروز سمبل تغییر و تحول در طبیعت است که انسان ها باید متحول شوند و مردم و مسئولان نیز در پایان سال محرومان را فراموش نکنند و بویژه به دیدار بزرگان و بیماران بروند.

وی با اشاره به وقایع و حوادث سال ۹۶ و گرامیداشت یاد درگذشتگان، ابراز داشت: دولت در سال ۹۶ کارنامه درخشانی نداشته و ضعف ها باعث فشار بر مردم و نگرانی آنان شده است.

خطیب جمعه بردخون ادامه داد: افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها، کم رنگ شدن ارزش های اسلامی در جامعه، مشکلات بی کاری و تورم و رکود، تعطیلی کارخانه ها، سقوط ارزش پول ملی و اوج گرفتن ارز و عدم کنترل آن، افزایش شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی مسائلی است که مردم را کلافه کرده است.

گره مشکلات اقتصادی باز شود

رکنی حسینی با بیان اینکه قطار اقتصاد از ریل خارج شده و با وعده های برجام به مقصد نرسید، تصریح کرد: گرانی خدمات عمومی، آمارهای غیرواقعی و رکود بازار موجب شده مردم به مسئولان اعتماد نکنند زیرا قضاوت در پشت درهای بسته مؤثر نیست و مسئولان باید انتقادپذیر باشند وانتقادات را سیاه نمایی و تخریب ندانند.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته اما گره ای از مشکلات مردم باز نشده و مردمی که همواره مدافع و همراه نظام و انقلاب اسلامی هستند از ضعف ها، اشرافیگری و تجملات ناراحت و نگرانند.

امام جمعه بردخون اظهار کرد: اگر دولتمردان بخواهند مردم در رفاه نسبی قرار بگیرند باید کمربندها را محکم ببندند و آستین ها را بالا بزنند و بین مردم حاضر شوند و درددل های آنان را بشنوند.

به استان بوشهر رسیدگی شود

رکنی حسینی خطاب به استاندار و نمایندگان مجلس گفت: استاندار و نمایندگان مجلس به وعده های خود عمل کنند و نماینده بهانه‌زن و اهل شهرخاصی بودن را بیان نکند که قابل قبول نیست زیرا هرکس مسئولیتی پذیرفت باید همه مشکلات و دغدغه ها را بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه روی گنج نشسته‌ایم اما باز نیازمند کمک دیگران هستیم، اضافه کرد: استان ما بهترین نعمت‌ها را دارد و دارای منابع و ثروت های عظیمی است و کنار آب نشسته ایم و تشنه ایم و در یک کلمه بوشهر با همه منابع و ثروت های خداوندی باز محروم است.