مسئولان نظارت دقیق‌ بر فعالیت بازار داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به روزها پایانی سال، بر نظارت دقیق مسئولان ذی‌ربط بر بازار تاکید کرد و افزود: مسئولان و متولیان مربوطه باید با نظارت دقیق‌تر بر بازار در روزهای پایانی سال، جلوی برخی از سودجویان را که قصد بر هم زدن قیمت‌ها را در روزهای منتهی به نوروز دارند، را بگیرند.

وی از ۲۶ اسفندماه سال ۷۳ به‌عنوان روزی که ایران اسلامی حجت‌الاسلام حاج احمد خمینی، یار و امین امام راحل را از دست داد، یاد کرد و ادامه داد: مرحوم حاج احمد خمینی به معنای واقعی کلمه، عمر خویش را وقف خدمت به امام امت و ملت کرد. ایشان خصایص ویژه‌ای چون ولایتمداری و زمان‌شناسی داشته و همواره پشتیبان ولایت‌فقیه بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به روز ۲۹ اسفندماه گفت: این روز را باید سالروز مبارزات اجتماعی مردم ایران در ملی شدن صنعت نفت نامید، این تحول ثمرات و برکات زیادی برای کشور داشت که مهم‌ترین و بارزترین آن، کوتاه شدن دست استعمار انگلیس از سرنوشت مردم ایران بود.

خاتمی در ادامه با سالروز فرا رسیدن روز تلخ بمباران شیمیایی حلبچه به دست صدام جنایتکار اشاره کرد و افزود: بی‌شک، در طول دوران هشت سال دفاع‌مقدس، جنایت‌های زیادی توسط رژیم بعث عراق صورت گرفته که هیچ‌کدام از این جنایت‌ها از چشم جامعه بین‌الملل دور نماند، اما تنها کاری که در قبال این جنایت‌ها انجام گرفت، سکوت بود که نمونه بارز آن حمله شیمیایی صدام به حلبچه و کشته شدن بیش از ۵۰۰۰ نفر از مردم بی‌گناه بود.

وی همچنین به اعزام راهیان‌نور و ثمراتی که این اردوها از ابتدا تا به امروز داشته است، اشاره و خاطرنشان کرد: بی‌شک، اگر قرار باشد مهم‌ترین برکات اعزام راهیان‌نور گفته شود، تبیین ارزش‌های دفاع‌مقدس، باارزش‌ترین ثمره این اردوها است، بنابراین معتقدیم این حرکت بزرگ فرهنگی باید تداوم داشته باشد؛ چرا که نسل آینده نیاز به روشنگری و بیان حقایق در خصوص وقایع هشت سال دفاع مقدس دارد.