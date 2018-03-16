ضرورت حفظ وحدت جامعه اسلامی/ ترسی از دشمنان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد مردم در مصلی اعظم این شهر برگزار شد، ابراز داشت: ترسی از دشمنان نداریم، اگر آمریکا برجام را پاره کند ما آن را آتش خواهیم زد.

وی سپس با بیان اینکه اخیراً تغییر وزیر امور خارجه آمریکا در راستای فشار به جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا به خاطر اینکه در نحوه تقابل با جمهوری اسلامی ایران و موضوع برجام با ترامپ اختلاف نظر داشت، برکنار شد و البته ترامپ فردی همسو با خود را منصوب کرد.

آل هاشم با اشاره به اینکه ترسی از دشمنان نداریم، ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران حامی مظلومان منطقه است و ترسی از دشمنان ندارد.

دشمن تلاش می کند تشیع را با چهره خشن نشان دهد

وی با تاکید بر اینکه حرکاتی مانند قمه‌زنی در مراسم عاشورا به صورت فجیع، راه رفتن روی شیشه از جمله کارهایی است که به وحدت جامعه اسلامی لطمه می ‌زند، افزود: دشمن در تلاش است تا تشیع را با چهره خشن نشان دهد.

امام جمعه تبریز بر ضرورت حفظ وحدت جامعه اسلامی تاکید کرد و اظهار داشت: وحدت بین مسلمانان جزو سفارش‌ های رهبر معظم انقلاب است.

وی سپس با اشاره به بوجود آمدن تشیع انگلیسی گفت: بنیانگذاران تشیع لندنی دقت کنند و در مقابل جمهوری اسلامی قد علم نکنند و در صدد تضعیف وحدت اسلامی نباشند.

آل هاشم با اشاره به اینکه شیعه انگلیسی و سنّی آمریکایی دو لبه یک قیچی هستند، ادامه داد: بدون شک وضعیت استیصال در جبهه مقابل نظام و چندگانگی در کادر هیات آمریکا همگی ناشی از اقتدار جمهوری اسلامی است.