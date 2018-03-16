به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بافق با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز و حضور گردشگردان در بومگردی‌های محلی، خطاب به مردم و مسئولان شهرستان بافق اظهار داشت: بافق شهری ارزشی و فرهنگی با مردمانی متدین است بنابراین همه همشهریان و مسئولان باید مراقب حریم‌ها باشند و اجازه ندهند در این ایام مشکلی به وجود آید.

وی، رعایت شئون اسلامی را وظیفه‌ای همگانی دانست و عنوان کرد: باید حریم‌ها در برنامه های گردشگری و کمپ‌های کویرنوردی رعایت شود.

امام جمعه بافق همچنین بر لزوم توجه به نیازمندان و مستمندان در ایام نوروز و کمک به آنان تاکید کرد و بیان داشت: صله رحم از مواردی است که اسلام به آن اشاره کرده است، اگر در اقوام خود فرد نیازمندی را می شناسیم، باید در این زمینه مساعدت کنیم.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویداد ۲۹ اسفندماه، سالروز ملی شدن صنعت نفت و تلاش‌های آیت الله کاشانی در این زمینه بیان کرد: وقتی یک جریان و انقلابی در کشور رخ می دهد باید رهبری برای هدایت آن جریان حضور داشته باشد و افرادی همچون آیت الله میرزای شیرازی در جریان تنباکو، شیخ فضل الله نوری در شکل گیری مشروطیت و امام خمینی (ره) در ایجاد انقلاب اسلامی نقشی موثر ایفا کردند.

وی با اشاره به سلطه انگلستان بر عراق و دخالت‌های آن بر نفت کشور ما و نقش مهم آیت الله کاشانی در مقابله با آنها افزود: آیت الله کاشانی با مشاهده دخالت های انگلیس در کشور،علیه آنان قیام کرد که سبب دستگیری وی شد اما پس از آزادی مجدد به مبارزات خود ادامه داد.

امام جمعه بافق، اختلاف بین مصدق و آیت الله کاشانی را سبب بهره گیری دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: پس از جریان ۲۸ مرداد کشور محل استقرار آمریکایی‌ها شد، دشمنان با استفاده از جریانات داخلی کشور بر ما حکومت می کردند.

وی تصریح کرد: وحدت و انسجام امروز ملت ایران، رمز ایستادگی در برابر دشمنان است و لازم است برای پیشرفت و تعای کشور نسبت به حفظ وحدت و انسجام اهتمام داشته باشیم.