عید نوروز فرصتی برای مهرورزی به نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نماز جمعه ساری با اشاره به فراررسیدن عید نوروز گفت: این عید ملی و باستانی فرصتی برای مهربانی، صله رحم و مهرورزی به نیازمندان است.

وی زدودن کینه و قهر، آشتی کردن با دیگر، نشاط اجتماعی را از دیگر خوبی های جشن نوروز برشمرد و با بیان اینکه روز اول نوروز با شهادت حضرت امام هادی (ع) همزمان است خواهان رعایت شان و حرمت داری شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه های خدمات رسان و نیروهای انتظامی شاهد نوروز و تعطیلات خوبی برای هم استانی ها و هموطنان باشیم.

حجت الاسلام یوسف پور همچنین، ولایت فقیه را نعمت بزرگی برای کشور دانست و گفت: در سایه ولایت فقیه و پیروی از آن از توطئه های دشمنان مصون خواهیم ماند.

امام جمعه موقت ساری ادامه داد: تنها با پیروی از ولایت فقیه می توانیم از توطئه ها و دسایس دشمنانن و استکبار جهانی و تهمت های ناروای آنان نسبت به ایران اسلامی رهایی یابیم.

وی افزود: باید شکرگذار نعمت ولایت فقیه باشیم و تبعیت از فرمان های رهبری سبب پیروزی بر دشمنان می شویم.