به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر جمعه در جریان سفر به شهرستان دورود در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز از ۴ کارخانه شهرستان دورود بازدید کردیم، اظهار داشت: بخشی از این کارخانهها از قدیم بودهاند و بخشی نیز جدید احداثشدهاند و مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری عمومی غیردولتی هستند.
وی بابیان اینکه امروز از کارخانههای فارسیت، سیمان، چدن و فولاد و بهراد بازدید کردیم، تصریح کرد: این کارخانهها استعدادهای خوبی بودهاند اما همه دچار مشکل شدهاند، در جریان بازدید از آنها تلاش میکنیم با کمک دوستان و سهامداران کارخانهها را دوباره فعال کنیم.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه کارخانه سیمان دورود در حال پیگیری است تا کار جایگزینی آن با فاز ۴ انجام شود، افزود: کارخانه لولهسازی شهرستان دورود فعالشده و امیدواریم در آینده توسعه یابد.
خادمی با اشاره به اینکه این کارخانهها منابع شهرستان دورود هستند و باید از آنها استفاده کنیم، ادامه داد: در قالب طرح تحول سلامت نیز در بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود اقداماتی انجامشده و بخشهای زایمان، «آی سی یو» و اورژانس آن احداثشده است.
وی بابیان اینکه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برای احداث این بخشهای جدید هزینه شده است، تصریح کرد: در کنار آنها، بیمارستان جدید شهرستان دورود نیز بهزودی کلنگ زنی میشود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه در مورد پروژه کمربندی دورود نیز کار در حال انجام است اما سرعت آن کند است، ادامه داد: امروز تصمیماتی اتخاذ شد تا در آینده نزدیک بخش زیادی از این پروژه بهرهبرداری شود.
خادمی ایجاد شهرک گلخانهای در دورود را یکی دیگر از اقدامات در دستور کار برشمرد و افزود: احداث این گلخانهها از سوی شرکت شهرکهای کشاورزی در حال پیگیری است و عملیات اجرایی آن آغازشده است.
وی بابیان اینکه در قالب این پروژه ۵۰ هکتار گلخانه در دورود احداث میشود، تصریح کرد: احداث این گلخانهها منشأ تحولات بسیاری در دورود میشود.
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