به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه مومنان واقعی کسانی هستند که تقوالی الهی پیشه کرده اند، بیان کرد: راه سعادت و خوشبختی در پی کسب تقوای الهی محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه است، بیان کرد: باید تلاش کرد که اقتصاد مقاومت همیشه مورد توجه قرار گیرد و اجرای طرح ها و پروژه ها در این مسیر باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حل مشکلات جامعه در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی محقق می شود، بیان کرد: توسعه کشور با تلاش و کوشش و وحدت محقق می شود.

وحدت مسئولان و مردم زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور می شود

وی اظهار داشت: وحدت مسئولان و مردم زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور می شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه ها باید در مسیر اسلام باشد و متناسب با اسلام باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: ایجاد نشاط در جامعه در مسیر رعایت احکام اسلام باشد.