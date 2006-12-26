تحقق آرزوی 28 ساله استقلال در انتظار دستور سازمان تربیت بدنی/ ورزشگاه تختی و نیازهای یک شهر و یک باشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از امضاء توافقنامه بین سازمان تربیت بدنی و وزارت رفاه برای واگذاری 10 ساله باشگاه استقلال به این وزارتخانه مقرر شد ورزشگاه تختی که روزهای پایانی بازسازی را می گذراند به مدت 25 سال در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد تا ضمن بازسازی کامل ، آن را دراختیار باشگاه استقلال قراردهد و دهکده آبی ها در جنوب شرق تهران تشکیل شود.

نخستین گام در شکست توافق سازمان تربیت بدنی و وزرات رفاه عدم توجه مسئولان وقت این وزارتخانه به ورزشگاه تختی بود که موجب شد سازمان تربیت بدنی و شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی نسبت به بازسازی کامل این مجموعه اقدام کرده وآن را برای رفع نیاز ورزش تهران و به عنوان بدل ورزشگاه آزادی مهیای پذیرایی از تیمهای ورزشی تهرانی کنند.

باگذشت یکسال از توافق صورت گرفته بین سازمان تربیت بدنی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی طی روزهای گذشته عنوان شد با موافقت رئیس جمهور و دستور وی به سازمان تربیت بدنی امتیاز بهره برداری از ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال واگذار شده است.

این اتفاق به دنبال درخواست امیدوار رضایی رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال ازهیات دولت مبنی بر در اختیار داشتن ورزشگاه تختی تهران توسط این باشگاه صورت گرفت که این تقاضا مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفت و دکتر احمدی نژاد در نامه‌ای که از سوی سخنگوی دولت به علی آبادی ارسال شد موافقت رسمی دولت با واگذاری این ورزشگاه به استقلال را اعلام کرد.

با اینحال پس از گذشت چند روز از صدور دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال مسئولان این ورزشگاه و اداره کل تربیت بدنی استان تهران در انتظار دستورالعمل رسمی سازمان تربیت بدنی هستند تا اقدامات تکمیلی در زمینه واگذاری این ورزشگاه به باشگاه استقلال را صورت دهند.

حسین قاسمی نژاد مدیر ورزشگاه تختی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر می گوید: " هنوز هیچ دستور العمل اجرایی از طریق سازمان تربیت بدنی به مدیریت ورزشگاه تختی و تربیت بدنی استان تهران ابلاغ نشده است و تا زمانی که این اتفاق صورت نپذیرد همانند چندماه اخیر کار تکمیل پروژه با قدرت ادامه می یابد."

جمشید تقی زاده مدیرکل اداره تربیت بدنی استان تهران نیز با احترام به اقدام ریاست جمهوری و توجه ویژه ایشان به امر ورزش، واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال را منوط به دستورالعمل سازمان تربیت بدنی می داند.

در راه واگذاری وزشگاه تختی تهران به باشگاه استقلال ابهاماتی وجود دارد که مهمترین آن طرح جامع ورزشگاه تختی است که آن را در قالب ورزشگاهی برای نیاز ورزشی شهر تهران مورد بازسازی قرارداده است. ورزشگاهی 113 هکتاری که 80 هکتار آن در اختیار اداره کل تربیت بدنی استان تهران است و شامل مجموعه های مختلفی چون زمین های فوتبال با ویژگی مختلف و امکانات متنوع ، زمین های تنیس و ... است که از آن به عنوان یکی از ورزشگاههای میزبان بازیهای کشورهای اسلامی یاد می شود.

با این حال هنوز سئوالات بی پاسخ در خصوص ورزشگاه تختی وجود دارد. اینکه آیا تنها زمین چمن این ورزشگاه در اختیار باشگاه استقلال قرار می گیرد یا بهره برداری از تمامی امکانات ورزشگاه شامل حال این باشگاه می شود؟ و...

مسئولان شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی از واگذاری زمین چمن ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال یاد کرده و از اداره دیگر بخش های ورزشگاه توسط این شرکت و اداره کل تربیت بدنی استان تهران خبر می دهند. در این بین بازهم سئوالی بی جواب بر ابهامات تملک ورزشگاه تختی توسط باشگاه استقلال می افزاید و آن نگهداری زمین است که با امکانات ویژه مجهز شده و آن را در حد واندازه های زمین شماره یک ورزشگاه آزادی می دانند. باید دید باشگاه استقلال که در تامین بودجه و هزینه های جاری خود با مشکل مواجه است می تواند ازعهده نگهداری زمین چمن ورزشگاه تختی برآید؟

در حالیکه سازمان تربیت بدنی هنو ز واکنش رسمی و موضع گیری مشخصی در مورد انتقال مالکیت ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال نداشته است اما به نظر می رسد با اعلام موافقت سازمان در این مورد، مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز که دومین تیم تحت پوشش این سازمان محسوب می شود به دنبال ارائه درخواستی برای ورزشگاه اختصاصی هستند تا آنها نیز بتوانند از این نعمت بزرگ در ورزش ایران بهره مند شوند.

هرچند واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال می تواند دربه دری 28 ساله این تیم برای در اختیار داشتن ورزشگاهی اختصاصی را پایان دهد اما از سوی دیگر یک ورزشگاه مجهز را از ورزش تهران خواهد گرفت. ورزشگاهی که با سرمایه گذاری های صورت گرفته و برنامه های عمرانی که برای آن در نظر گرفته شده است می تواند به یک دهکده ورزشی آبرومند در شرق تهران تبدیل شود.