توانمندی زنان سرپرست خانوار باعث بی نیازی ازنهادهای حمایتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی با اشاره به اینکه تلاش برای ایجاد فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی به جای محصولات خارجی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان می‌شود، گفت: استقبال مردم از محصولات داخلی به تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و خلاقیت می دهد.

وی با بیان اینکه وارد کنندگان برای کسب سود بیشتر جنس های وارداتی بی کیفیت و نامرغوب را وارد می‌کنند تا حاشیه سود بیشتری داشته باشد، افزود: در حالی که تولیدکنندگان داخلی ما با حمایت مردم می توانند، کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه کنند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه تولیدات داخلی تاثیر به سزایی برای آشنایی مردم با تولیدات و برندهای مرغوب دارد، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ما به دلیل عدم توفیق در فروش کالا انگیزه خود را از دست می دهند اما اگر اجناس ایرانی به خوبی به مردم معرفی شود، تولیدکنندگان نیز می‌توانند شرایط بهتری برای عرضه کالاهای تولیدی خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار به دلیل خلاء های زندگی مخصوصا اقتصادی در اغلب مواقع نیاز به حامی دارند، خاطرنشان کرد: اما اگر این زنان توانمند شده و بتوانند معاش خود را تامین کنند، نیازی به کمک نهادهای حمایتی نداشته و حتی می‌توانند علیرغم توانمندی خود در اقتصاد به عنوان مولد نیز ایفای نقش کرده و عزت نفس خود را حفظ کنند.