حداقل دستمزد کارگران باید پرکننده شکاف قدرت خرید و هزینه باشد

به گزارش خبرگار مهر، مسعود کرباسیان که امروز در نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۹۷ در کنار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، در اظهار نظری نوشت: تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شأن این گروه عظیم، زحمتکش و مؤثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینههایشان باشد. همچنین کارآفرینان و کارفرمایان هم در بخش خصوصی باید بتوانند متناسب با هزینههای جاریشان، از عهده پرداخت میزان افزایش دستمزدها برآیند.
در ادامه پیام وزیر اقتصاد آمده است: هدف دولت تعادلبخشی به چرخه اقتصادی با محوریت افزایش قدرت خرید کارگران و توجه همزمان به مشکلات کارفرمایان برای ادامه تولید است. سالی که با رشد اقتصادی مثبت به پایان میرسد، باید نویدبخش رشد باتداوم باشد. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن و اقتصاد توسعهمحور، یعنی حرکت در مسیری که کارگر و کارفرما در آن با رضایت کار کنند.
وی در پایان اعلام کرد: رضایت شرط پیشرفت کشور و افزایش بهرهوری است. بهرهوری بالا چاره حل بسیاری از مشکلات است و این مهم زمانی حاصل میشود که در کار «رضایتمندی» باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز نهمین نشست شورای عالی کار که مسئول تعیین دستمزد سالانه کارگران است با حضور شرکای اجتماعی در حالی برگزار شد که به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی مقرر شد این نشست فردا شب برای تعیین تکلیف دستمزد سال ۹۷ برگزار شد.
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