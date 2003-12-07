خط توليد پيكان از سال 84 متوقف مي شود

دكتر يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب به تشريح آخرين وضعيت خودرو هاي توليد داخل از نظررعايت استاندارد هاي زيست محيطي موجود پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر اغلب خودروسازان داخل كشور استاندارد هاي زيست محيطي URO1 وURO2 را رعايت مي كنند.

وي در خصوص متوقف شدن خط توليد خودرو پيكان از سال 84 گفت: پيكان پس از انژكتوري شدن و نصب مبدل شيميايي بر روي آن كه با تحميل هزينه اي برابر با هر دستگاه 400 هزار تومان بر خودرو ساز صورت گرفته است توانسته استاندارد زيست محيطي يورو يك را دريافت كند.

وي افزود: با توجه به اينكه از سال 84 فقط استاندارد زيست محيطي يورو دو بر روي تمام خودرو هاي توليد داخل اعمال مي شود پيكان ديگر توليد نخواهد شد ، مگر آنكه تغييرات اساسي در موتور آن صورت بگيرد كه البته اميدواريم با توجه به مصرف سوخت بالا خط توليد اين خودرو به طوركامل تعطيل شود.

معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص "احتمال متوقف شدن خط توليد خودرو پرايد "كه در گذشته اعلام شده بود ، گفت: از آنجا كه بر روي تمام خودروهاي توليد داخل كشور سيستم انژكتوري نصب شده بود كارخانه پرايد نيز با صرف 200 هزار تومان هزينه و نصب سيستم CLC (كاربراتور مدار بسته) اين خودرو را داراي استاندارد زيست محيطي يورو يك ياR8301 كرده است.

دكتر حجت همچنين تصريح كرد: با توجه به رعايت استاندارد هاي زيست محيطي از سوي تمامي خودرو سازان در سال آينده هيچ خط توليد خودرو جديدي تعطيل نشد و تعطيلي خط توليد خودرو هايي مانند پاترول ، سپند، سپندPKبا موتور 1100 ، پزو 2000 نيز به سال گذشته برمي گردد.

وي درخاتمه اظهار داشت: بر اثر اعمال استاندارد هاي زيست محيطي در صنعت خودرو سازي ، هر پنج خودرو توليد شده در سال جاري به اندازه يك خودرو توليدي در سال 68 آلودگي توليد مي كند.