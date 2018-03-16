به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در خبری فوری اعلام کرد که آلمان، فرانسه و انگلیس تحریم‌هایی جدید علیه ایران برای نگاه داشتن ترامپ در برجام ارائه کرده‌اند.

تحریم‌های پیشنهادی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به اتحادیه اروپا افراد دخیل در برنامه موشکی و فعالیت‌های ایران در سوریه را هدف خواهد گرفت.

در این سند عنوان شده که ما در روزهای آتی فهرستی شامل افراد و موسسات (ایرانی) که بایستی با توجه به نقش‌های علناً مشخص‌شده‌شان تحریم شوند، توزیع خواهیم کرد.

کشور اروپایی گفته‌اند در حال انجام «مذاکراتی فشرده» با دولت ترامپ برای دستیابی به تأییدیه‌ای ماندگار در خصوص حمایت آمریکا از برجام، فراسوی تاریخ ۱۲ می هستند.

اروپایی‌ها گفته‌اند قصد دارند تحریم‌های جدید را به گونه‌ای اعمال کنند که ناقض مفاد توافق هسته‌ای با ایران نباشد. آنها مدعی شده‌اند تا زمانی که تحریم‌ها مرتبط با مسائل هسته‌ای نباشند یا مصداق بازگرداندن تحریم‌های رفع‌شده به موجب برجام نباشند، مجاز به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند.