دانشگاه آزاد قهرمان قهرمانان لیگ شمشیربازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین هفته( هفته پایانی) لیگ برتر شمشیربازی مردان امروز جمعه در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی در اسلحه فلوره و اپه و بیمه معلم در اسلحه سابر به عنوان قهرمانی رسیدند.

در اسلحه سابر تیم بیمه معلم با کسب ۴۲ امتیاز و با اقتدار مقام قهرمانی این اسلحه را کسب را کسب کرد. دانشگاه آزاد اسلامی با ۳۸ امتیاز رتبه دوم را به دست آورد و تیم ارش مازندران و آترا ارتوپد ارومیه مشترکا رتبه سوم را از آن خود کردند.

در بخش اسلحه اپه دانشگاه آزاد اسلامی با جدال سنگین با تیم بیمه معلم وکسب ۴۹ امتیاز قهرمان شد ، بیمه معلم با کسب ۴۷ امتیاز دوم و تیم‌های خانه شمشیربازی همدان آکادمی شمشیربازی اردبیل مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

اما در بخش اسلحه فلوره نیز دانشگاه آزاد با کسب ۴۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. تیم بیمه معلم با ۳۸ امتیاز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. همچنین دو تیم خانه شمشیربازی همدان و خیام آسان بر مشترکا مقام سوم را سوم به خود اختصاص دادند.

درمجموع رقابتهای سه اسلحه دانشگاه ازاد با کسب ۲۸۰ امتیاز در رقابتی نزدیک با تیم بیمه معلم برای پنجمین سال متوالی به عنوان قهرمان قهرمانان دست یافت. تیم بیمه معلم با ۲۶۰ امتیاز دوم شد و خانه شمشیربازی همدان با کسب ۱۲۰ امتیاز به مقام سوم رسید.