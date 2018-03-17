حجت‌الاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر به ساماندهی امور مساجد در سال آینده اشاره کرد و افزود: کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد در استان زنجان احیاء می‌شود.

وی به طرح جامع امامزاده سید ابراهیم اشاره کرد و گفت: اجرای فاز اول طرح جامع امامزاده سید ابراهیم تمام‌شده و پلاک‌های مسکونی و بافت فرسوده اطراف امامزاده، تخریب‌شده و در اوایل سال ۹۷ کلنگ فاز دوم این طرح زده می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در این طرح، ساخت و توسعه شبستان‌ها، سرویس‌های بهداشتی، مرکز تجاری و درمانگاه پیش‌بینی‌شده است.

جنتی از اجرای طرح جامع در بیش از ۴۸ امامزاده استان زنجان خبر داد و گفت: اوقاف و امور خیریه استان زنجان بر توسعه امامزادگان تأکید دارد.

وی با بیان اینکه توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان نیازمند همکاری مسئولان است که باید در این زمینه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی محقق شود، گفت: توجه به توسعه امامزاده‌ها باعث توسعه گردشگری می‌شود بنابراین مسئولین برای توسعه بیشتر امامزاده‌ها حمایت لازم را داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: وقف‌های انجام‌شده طی ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف‌شده که اداره کل اوقاف و امور خیریه بر اساس نیات واقفان عمل می‌کند.

جنتی ابراز کرد: رسانه‌ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کرده و این فرهنگ به‌عنوان یک اصل مهم تقویت شود.