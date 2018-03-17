خدمات پزشکان به مثابه بنگاه اقتصادی است/شرط افزایش تعرفه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد، در مورد نتیجه تصمیم‌گیری پزشکان فعال در مجلس برای تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ ، افزود: تعیین تعرفه‌ها در سال ۹۷ در کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه و معاونان وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت، اما این مهم باید مجدد توسط شورای عالی بیمه صورت بگیرد، همچنین یک قسمت عمده‌ای از تعرفه‌هایی که اعلام می‌شود نیز به کتاب ارزش نسبی بستگی کامل دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون کمیسیون به دنبال این است که جوانب مختلف تغییر کتاب نسبی و تاثیر آن بر حوزه سلامت مورد بررسی قرار بگیرد، ضمن اینکه در شرایط کنونی بررسی این موضوع تنها در حد گزارش‌دهی است که نتیجه آن در جلسات آتی کمیسیون به‌طور دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امینی فرد در تشریح مواردی که تاکنون در کمیسیون متبوعش در مورد تعرفه‌ها بررسی شده است بیان کرد: در کتاب ارزش‌های نسبی که احتمالا مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد چند جز داریم که یکی از آنها حرفه‌ای است و ارائه‌کنندگان خدمت گیرد اعم از پزشکان و نیروهایی که در تیم پزشکی خدمت می‌کنند را در برمی‌گیرد، و یک جزء هم مربوط به تجهیزاتی می‌شود که توسط آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی یادآورشد: در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت فرصتی نبود که جزئی که مربوط به سهم پزشک و بقیه تیم پزشکی است، پرداخته شود، ولی قطعا به عنوان جزء حرفه‌ای تعرفه‌های آنها که در کتاب سال ۹۷ که ترجمه‌ای از یک کتاب معتبر سال ۲۰۱۸ است قابل بحث خواهد بود که چه جزیی به پزشک و چه جزیی به سایر افرادی که در تیم پزشکی فعالیت دارند تعلق بگیرد.

امینی فرد خاطرنشان کرد: اینکه افزایش تعرفه‌ها اصلا صورت نگیرد، امکانپذیر نیست، چرا که بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پزشکی یک نوع بنگاه اقتصادی هستند که باید ساز و کارهای اقتصادی آنها در نظر گرفته شود، ولی حتما باید مراقبت شود که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: البته تغییر ناگهانی در نحوه خرید خدمات برای مدت یک سال مقدور نیست، به همین دلیل لازم است از طریق تمهیدات اندیشیده شده و تعهداتی که بیمه‌ها خواهند داشت به نحوی رفتار کنیم که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند، بنابراین باید رعایت شود که افزایش تعرفه‌ها حتما کمتر از نرخ تورم بوده یا حداکثر متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا اعمال تغییرات قابل قبول باشد.