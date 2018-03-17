اولین دوره مسابقات سنگنوردی راژیا استار در آبیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های سنگنوردی، رضا چاشی از خوزستان، حامد حیدری از تهران و محمدرضا کریمی از استان گلستان اول تا سوم شدند.

در این رقابت ها ۲۶ ورزشکار از استان های قزوین، تهران، البرز، گیلان، مازندران، خوزستان، آذربایجان شرقی، زنجان، گلستان، مرکزی و اصفهان شرکت داشتند.

اولین دوره این مسابقات روز جمعه در شهرستان آبیک برگزار شد.

کاراته کا قزوینی در فینال لیگ جهانی

بهمن عسگری ملی پوش قزوینی در میان بزرگان کاراته دنیا به فینال منهای ۷۵ کیلوگرم رسید.

عسگری با برتری مقابل «متیوس لیسکووسکی» از اسلواکی، «توماس اسکات» از امریکا، «داستونبیک اتابولاف» از ازبکستان، «لوگان داکوستا» از فرانسه و «استانیسلاو هورنا» از اوکراین به دیدار نهایی راه یافت.

ملی پوش کاراته استان فردا یکشنبه برای کسب مدال طلا به مصاف «کن نیشیمورا» ی ژاپنی می رود.

علی اصغر آسیابری و امیررضا میرزایی با شکست برابر حریفان از کسب مدال باز ماندند.

حسین صمدی از قزوین بعنوان مربی، تیم ملی را در این رقابت ها همراهی می کند.

مرحله سوم رقابت های لیگ جهانی در هلند پیگیری می شود.

درخشش تیم کیک بوکسینگ واکو استان در رقابت های قهرمانی کشور

در پایان مسابقات کیک بوکسینگ واکو قهرمانی کشور، تیم استان به ۳ نشان طلا، یک نقره و دو برنز دست یافتند.

مرتضی طاهرخانی، مصطفی کاظم خانلو و محمد خلیلی اول تا سوم شدند، رحمان کرمی نایب قهرمان شد و سید رحمان موسوی و مهرداد خلیلی نشان برنز کسب کردند.

رقابت های انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو در شهر ملارد برگزار شد.

پیروزی پیشکسوتان مینودر قزوین برابر استقلال تهران

تیم فوتبال پیشکسوتان مینودر قزوین در دیداری دوستانه برابر تیم پیشکسوتان استقلال تهران به برتری رسید.

تک گل این بازی را فرامرز کاکاوند برای تیم مینودر قزوین به ثمر رساند.

این دیدار یادبود سالگرد شهادت پاسدار فوتبالیست مجید زهتاب خسروی در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

تیم شهرداری شال قهرمان رقابت های فوتسال لیگ برتر استان شد

در پایان هفته نهم مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان، شهرداری شال قهرمان شد، تیم استقلال شال و ستارگان اسفرورین هم دوم و سوم شدند.

تیم شهرداری شال با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان به رقابت های دسته سه فوتسال کشور صعود کرد.

در بازی های این هفته، تیم تاج بیدستان ۸ بر ۳ شهدای زینبیه را برد، استقلال شال ۳ بر صفر الماس غرب آبگرم را برد. سپاکوقزوین ۶ بر ۳ ستارگان اسفرورین را برد و مقاومت قزوین برابر ایثارآبیک به تساوی ۴-۴ رسید.

تیم شهرداری شال در بازی این هفته استراحت دارد.

مسابقات هفته نهم به میزبانی تیم مقاومت قزوین درسالن امام علی قزوین برگزار شد.

قهرمانی دونده تاکستانی در رقابت های انتخابی تیم ملی

در پایان، مسابقات دو و میدانی رکوردگیری از برترین های نوجوانان و جوانان، در پرتاب وزنه نوجوانان:امیرحسین رحمانی ورزشکار تاکستانی با پرتابی ۱۶.۷۹ متر به مقام قهرمانی دست یافت، امیررضا رحمانی دیگر ورزشکار تاکستانی هم به مقام چهارم رسید.

امیر حسین رحمانی با این قهرمانی به عضویت تیم ملی نوجوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی در آمد.

این رقابت ها با شرکت ۹۰ ورزشکار در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.