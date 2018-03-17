اجرای طرح کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در استان بوشهر

مرتضی بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروز و افزایش فعالیت تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، فعالیت اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح استان تشدید خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده در راستای اجرای طرح تشدید، کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز، اکیپ‌های نظارتی و قرنطینه‌ای در قالب ۲۸ اکیپ کاری پابت و سیار در روز و ۴۰ نفر دامپزشک و ۵۲ بازرس بهداشتی در سطح استان فعال خواهند بود.

بحرانی اضافه کرد: ساعت کاری در این طرح از ساعت هشت الی ۲۰ هر روز خواهد بود که از روز ۲۶ اسفند ماه سال‌جاری آغاز و تا ۲۰ فروردین سال ۹۷ این طرح ادامه خواهد داشت.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد: در این طرح از تمام مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی اعم از مرغ فروشی‌ها، قصابی‌ها، ماهی فروشی‌ها و رستوران‌ها و غذافروشی‌ها نظارت بهداشتی به‌عمل خواهد آمد.

بحرانی گفت: در همین راستا رعایت بهداشت فرآورده، بهداشت فردی عرضه‌کننده و بهداشت ابزار کار مورد توجه خواهد بود.

وی گفت: دامپزشکی استان بوشهر تمام تلاش خود را در راستای تامین و تضمین سلامت مواد غذایی و عرضه مناسب آن به عموم مردم به کار خواهد گرفت و در این بین آمادگی خود را برای دریافت نظرات و پیشنهادات هم‌استانی‌های عزیز از طریق تلفن گویای ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۸۴۹ اعلام می‌کند.