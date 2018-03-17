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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

محل اجرای «رخ در رخ» تغییر کرد

محل اجرای «رخ در رخ» تغییر کرد

نمایش «رخ در رخ» نوشته ناصر حسینی مهر و کارگردانی رزگار خاطری در تماشاخانه شانو روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «رخ در رخ» به کارگردانی رزگار خاطری قرار است از ۱۷ فروردین ماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه شانو آغاز کند. پیش از این اعلام شده بود این نمایش قرارست در تماشاخانه «دا» روی صحنه برود.

«رخ در رخ» نوشته ناصر حسینی مهر است و یکی از نمایشنامه های مجموعه «رخ در رخ و سه نمایشنامه دیگر» وی به حساب می آید. پوستر این اثر نمایشی نیز به تازگی رونمایی شده است.

نمایش «رخ در رخ» به مساله تنهایی انسان معاصر می پردازد؛ انسانی که شرایط موجود او را به یک قربانی تبدیل کرده است.

ملیکا عبداللهی، غلامحسین بهرامی و رزگار خاطری بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۱۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه شانو میزبان علاقه مندان به تئاتر خواهد بود.

کد مطلب 4253555
آروین موذن زاده

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