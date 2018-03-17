محل اجرای «رخ در رخ» تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «رخ در رخ» به کارگردانی رزگار خاطری قرار است از ۱۷ فروردین ماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه شانو آغاز کند. پیش از این اعلام شده بود این نمایش قرارست در تماشاخانه «دا» روی صحنه برود.

«رخ در رخ» نوشته ناصر حسینی مهر است و یکی از نمایشنامه های مجموعه «رخ در رخ و سه نمایشنامه دیگر» وی به حساب می آید. پوستر این اثر نمایشی نیز به تازگی رونمایی شده است.

نمایش «رخ در رخ» به مساله تنهایی انسان معاصر می پردازد؛ انسانی که شرایط موجود او را به یک قربانی تبدیل کرده است.

ملیکا عبداللهی، غلامحسین بهرامی و رزگار خاطری بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۱۷ فروردین تا ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ ساعت ۲۱:۳۰ در تماشاخانه شانو میزبان علاقه مندان به تئاتر خواهد بود.