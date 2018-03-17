به گزارش خبرنگار مهر، حسن علی فولادی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز جشنواره غذاهای سنتی در قلعه بیرجند فردا ۲۷ اسفندماه برگزار می‌شود که در این راستا به عموم مردم و سفره خانه‌های سنتی اطلاع رسانی شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیرجند بیان کرد: در این جشنواره فقط غذاهای بومی و سنتی شهرستان بیرجند طبخ و نفرات اول تا سوم نیز بنا بر رأی داوران و مردم انتخاب می‌شوند.

فولادی ادامه داد: همچنین به مناسبت ایام نوروز جشن نوروزگاه را در قلعه بیرجند و باغ اکبریه خواهیم داشت که افتتاحیه آن نیز فردا ۲۷ اسفند در قلعه تاریخی بیرجند است.

وی ادامه داد: در ایام نوروز ۵۰ غرفه صنایع دستی در چهار نقطه شهر بیرجند شامل قلعه تاریخی بیرجند، راسته بازار صنایع دستی بیرجند، باغ و عمارت اکبریه و باغ رحیم آباد برپا می‌شود تا علاقمندان به صنایع دستی بتوانند هم با صنایع دستی بیرجند آشنا شده و هم بتوانند خرید مورد نیاز خود را داشته باشند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیرجند افزود: همچنین در ایام نوروز اجرای آیین موسیقی سنتی بیرجندی را هر روز بعد از ظهر در قلعه و باغ اکبریه بیرجند خواهیم داشت که همواره برای گردشگران جذابیت خاص خود را داشته اشت.

فولادی گفت: یکی از طرح‌های میراث فرهنگی شهرستان بیرجند در ایام نوروز طراحی کاریکاتوری مراکز گردشگری و تاریخی شهر بیرجند بر ماشین گردشگران است تا گامی در جهت معرفی این جاذبه‌ها به مسافران داشته باشیم.

وی یادآورشد: راه اندازی کارناوال و قطار شادی نیز از دیگر برنامه‌های میراث فرهنگی بیرجند در ایام نوروز است.