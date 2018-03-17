هنرمندان سینما و تئاتر یاد لوون هفتوان را گرامی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود هنرمند تازه درگذشته تئاتر، سینما و تلویزیون عصر روز جمعه ۲۵ اسفند در محل تماشاخانه «دیوار چهارم» برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی همچون ایرج طهماسب، حمید جبلی، هوشنگ گلمکانی، حبیب رضایی، خسرو احمدی، رضا عطاران، علی دهکردی، احسان کرمی، شیوا ابراهیمی، محمود عزیزی، محمدرضا هدایتی، محمد شیری، روشنک گرامی، علی اتحاد و آهو خردمند حضور داشتند.

در ابتدای مراسم، قسمت هایی از نمایش «بازی یالتا» به کارگردانی لوون هفتوان، با بازی وحید رهبانی و روشنک گرامی که اولین نمایش اجرا شده در تماشاخانه فوق الذکر در سال ۱۳۹۵ بوده است، پخش شد. پس از آن مجید برزگر کارگردان فیلم سینمایی «پرویز» گفت: ۲ روز پیش از این اتفاق دردناک، با لوون به سفر رفته بودیم و این افتخاری است که توانستم لحظات بیشتری را با او بگذرانم؛ هیچگاه فکرش راهم نمی کردم که به این زودی او را از دست بدهیم.

سپس آلبرت بیگجانی از دوستان هفتوان روی صحنه آمد و با بیان خاطره ای از وی گفت: بسیار کم هستند هنرمندانی که از دوستان لوون نبوده باشند. او ارتباطات بسیار زیادی از هر دین و مسلک و فرهنگی داشت. تمام کسانی که در اینجا جمع شده اند نه تنها به احترام، بلکه برای محبت و دوست داشتن او آمده اند.

وی افزود: متاسفانه امروز وحید رهبانی به دلیل اینکه سر فیلمبرداری بوده است، نتواست در این مراسم حضور داشته باشد. رهبانی خاطره ای از لوون داشت که می گفت شاید لوون تنها کسی بود که در تاریخ این کشور، وسط بازی ایران و استرالیا خوابید.

در ادامه این مراسم، ترانه ای به زبان ارمنی اجرا شد. علی دهکردی در بخش دیگری از مراسم یادبود لوون هفتوان گفت: من باید قلبم را در دستانم بگیرم و در مراسم بزرگترین و صمیمی ترین دوست دوران زندگیم شرکت کنم. موظفم از طرف انجمن خانه سینما و آقای شهسواری که ما را بی هیچ تعللی یاری کردند، این اتفاق را به تمام خانواده هنری تسلیت بگویم. لوون می توانست در وحشتاک ترین روزهای مسکو و شوروی سابق، در بیمارستان بسیار بد آنجا و یا در روزهای بسیار سخت غربت جان بسپارد اما زنده ماند و رسید به نقطه ای که به شکوفایی برسد و در بین هموطنانش، در خانه خودش پر بکشد. او زنده ماند تا در اوج قله شکوه مطلق یک انسان مرگ را به سخره بگیرد و در مراسم او بزرگترین هنرمندان این سرزمین حضور داشته باشند و این چه افتخار و جادویی است برای روح بزرگ یک آدم.»

در ادامه محمد شیروانی کارگردان فیلم سینمایی «لرزانده چربی» روی صحنه آمد و گفت: ما از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای فیلم «لرزاننده چربی» به دنبال مردی چاق می گشتیم اما نه صرفا چاق، بلکه یک بازیگر مناسب. لوون در تورنتو بود، بعد در ایران او را در هتل اسپیناس ملاقات کردیم و همکاری مان شکل گرفت. او برای بدست آوردن زور نمی زد، او بلد بود تا در جهان فکری کارگردان حل شود، لوون خود را در خدمت فیلم قرار می داد. من دیالوگ ها را در کلام به سوی او پرتاب می کردم و او به شکل حیرت آوری آنها را ادا می کرد.

در ادامه رضا عطاران، بازیگر و کارگردان فیلم «دراکولا» که در این فیلم همبازی لوون هفتوان بوده است، به ذکر خاطره ای از او پرداخت.

پس از عطاران، ایرج طهماسب روی صحنه آمد و گفت: می خواهم برای شما تصویر سازی کنم، درخت، گل، پرنده و تمام این ها تصویرند... انسان هم تصویر است؛ اما وقتی این تصویر کاری جالب انجام می دهد، برای ما تصور درست می کند. لوون تصور ما است.

در ادامه مراسم ترانه دیگری به زبان ارمنی با عنوان «قایق کوچولو» اجرا شد و پس از آن بخش هایی از پشت صحنه فیلم «کوپال» به نمایش در آمد، پس صحبت های کارگردان این اثر، کاظم ملایی، بهرام عظیم پور روی صحنه آمد و در رابطه با لوون هفتوان بیان کرد: این استقبال نشان می دهد که لوون هفتوان چهره بسیار چهره شده است اما من فکر می کنم او هدر رفته سینما است. اگر این بازیگر در جوانی به سینما معرفی می شد چه اتفاق بزرگی در سینمای ما می افتاد.