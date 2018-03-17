میانگین حقوق معلمان ۲.۶میلیون تومان است/ عدم پرداخت مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مجاوری در برنامه تلویزیونی پرسشگر گفت: حقوق معلمان به صورت میانگین دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و پول مهدکودک فرزندان، لباس خدمتگزاران، فوق العاده نوبت دوم مدیران مدارس، بخشی از بیمه تکمیلی کارکنان، بخشی از خرید خدمات و برون‌سپاری هنرستان ها، هزینه های جاری اداری ادارات کل و ۹ ماه حق التدریس شاغلین پرداخت نشده است.

وی در این برنامه که با موضوع اسکان نوروزی به روی آنتن شبکه آموزش‌رفت با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش کشور، بودجه ای تحت عنوان رفاهیات یا پاداش خاصی در آستانه عید و دیگر ایام نداشته و نداریم گفت: بودجه رفاهی صرف بیمه تکمیلی، ستاد اسکان نوروزی و خانه معلم ها می‌شود.

مجاوری با تاکید بر اینکه نظر آموزش و پرورش این نیست که معلم را در ایام نوروز برای اقامت روانه مدارس کند، اظهار کرد: اما اگر بودجه خوبی داشته باشیم، بستری فراهم می‌شود که معلم ما بتواند از مراکز اقامتی بخش‌خصوصی هم استفاده کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: وزیر آموزش و پرورش در ابتدای فعالیتش برنامه عملیاتی ارائه کرد که تنظیم نظام نامه رفاهی یکی از آنها بود و درمان، معیشت، رفاه و... در آن مورد تاکید قرار گرفته است. درمان به تنهایی خدمت رفاهی نیست، ما چه زمانی توانسته ایم هزینه ایاب و ذهاب، سفر، پاداش عیدانه و.. . به معلمان بپردازیم؟ شایسته معلم نیست در این اماکن اسکان یابد هرچند چاره دیگری نداریم.

مجاوری با بیان اینکه وقتی بودجه رفاهی نداریم، چرا باید بگوییم معلمان رفاهیات دارند؟ اظهار کرد: باید از شعارها خارج شویم. امروز و در آستانه سال نو بسیاری معلمان حق التدریس ما حقوق نگرفته اند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز عنوان کرد: باید نگاهی به وضعیت اعتبارات ایاب و ذهاب، سرانه آموزشی و تربیتی و ورزشی مدارس بیاندازیم. سرانه تربیتی بسیار پایین است و در حد انتظار نیست.

وی ادامه داد: پول مهدکودک فرزندان، لباس خدمتگزاران، فوق العاده نوبت دوم مدیران مدارس، بخشی از بیمه تکمیلی کارکنان، بخشی از خرید خدمات و برون‌سپاری هنرستان ها، هزینه های جاری اداری ادارات کل و ۹ ماه حق التدریس شاغلین پرداخت نشده است.

مجاوری با اشاره به اینکه برای اضافه کار از شهریور سال گذشته بودجه ای ابلاغ نشده است گفت: میانگین اضافه کاری بر اساس ضوابط اجرایی بودجه تا ۱۷۵ ساعت مجاز است در حالی که ما نتوانسته ایم تا۴۰ ساعت را بیشتر بدهیم، چطور انتظار افزایش بهره وری را داریم؟ از سوی دیگر بخشنامه ای آمده که حق التدریس های زیر ۲۴ ساعت باید خودشان حق بیمه سهم دولتشان شان را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: وقتی پایه بودجه آموزش و پرورش را کم ببینند، نمی‌شود کار را سامان داد. ما چندبار اعلام کردیم که بودجه امسال پاسخگو نیست و سال آینده هم شرایط همینگونه است. ما برای سال جاری ۴۶هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده بودیم اما این رقم مصوب نشد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با طرح این سوال که چرا باید کسورات سنوات همکاران استثنایی پرداخت نشود، در حالی که میانگین حقوق معلمان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است اظهار کرد: تا کنون تنها حقوق، عیدی و حقوق کارکنان قراردادی و حق التدریس آزاد پرداخت شده است.

وی افزود: سه سال است قانون واریز یک درصد سود شرکت ها به حساب آموزش و پرورش مصوب شده اما یک ریال به آموزش و پرورش از این محل تخصیص نیافته است. وزیر چندبار باید نامه بنویسد و پیگیری کند؟

مجاوری با بیان اینکه ریشه مشکلات بودجه ای را در عدم باور به هزینه های آموزش و پرورش می دانم اظهار کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پاداش ۹۵ توزیع کردیم، اما خرانه آن را در قالب تنخواه محاسبه و ما را دچار مشکل کرده که باید سازمان برنامه و بودجه آن را حل کند.

به گفته وی حقوق معلمان به صورت میانگین دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان است. البته مدرک تحصیلی و سوابق آنها بالاست. میانگین حقوق معلمان ما حدود ۶۰۰ دلار است در حالی که در کشورهای اطراف ما بیش از اینها دریافتی دارند و لوکزامبورگ آلمان بالاترین حقوق ها را به معلمان می‌دهد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:اگر بخواهید خط فقر را حساب کنید باید بینید چند نفر از معلمان ما زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این در حالی است که حقوق در آموزش و پرورش نسبت به وزارتخانه های نفت و نیرو و دارایی و... بسیار پایین‌تر است و معلم از این بی عدالتی ناراحت است.