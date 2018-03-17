جشنواره بزرگ بهاری «تهران، شهر هنر» در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۲ تا ۱۱ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با عنوان «تهران، شهر هنر» را برگزار میکند.
برنامههای این جشنواره که با همکاری شهرداری تهران در ایام نوروز برگزار میشود شامل هفت نمایشگاه هنر تجسمی، موسیقی زندهی سنتی و ملل، نمایش آیینی، نقالی و خیمه شب بازی است که از ساعت ۱۶ تا ۲۲ روزهای ۲ تا ۱۱ فروردین در محل خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
بر این اساس گالریهای خانه هنرمندان ایران از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقمندان خواهند بود و برنامههای محیطی در فضای باز خانه هنرمندان ایران از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار خواهند شد.
در بخش گالریها آثار هنرمندان نقاش در گالری ممیز، آثار هنرمندان مجسمهساز در گالری زمستان، آثار هنرمندان گرافیست در گالری پاییز، آثار هنرمندان سفال و سرامیک در گالری میرمیران، آثار هنرمندان خوشنویس در گالری نامی، آثار هنرمندان عکاس در گالری بهار و آثار هنرمندان تصویرگر در گالری تابستان به نمایش در خواهند آمد.
بخش نخست برنامههای محیطی نیز که از ساعت ۱۸ آغاز میشود مشتمل بر نقالی سارا عباسپور و مرشد محمدرضا معجونی و همچنین برنامه خیمهشب بازی به سرپرستی کرامت رودساز است.
بخشهای دوم و سوم این برنامهها شامل حرکتهای آیینی کردی، آذری، بختیاری، بندری، خراسانی و لری و همچنین اجرای زنده موسیقی توسط گروههای «دانوب» به سرپرستی اشکان مختاربند و «اکولند» به سرپرستی محمد محمدلو و همنوازی سازهای گیتار، کاخن و... میشود.
در بخش سوم برنامههای محیطی، گروه «هنر و اندیشه» به سرپرستی کرامت رودساز همه روزه به اجرای نمایشهای طنز خواهد پرداخت. در بخش پایانی این برنامهها نیز که به موسیقی نواحی اختصاص یافته گروههای موسیقی محلی لری، آذری، خراسانی، کردی، جنوبی، گیلانی و طالشی اجرای زنده خواهند داشت. مجریگری برنامههای محیطی نیز بر عهده آرش خداکرمی است.
جشنواره بزرگ بهاری «تهران، شهر هنر» از ۲ تا ۱۱ فروردین در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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