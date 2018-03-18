به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهبهانی پیش از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان طبس با توجه به اینکه در مسیر زائران مشهد الرضا(ع) قرار داشته و هفت روستای گردشگری و دو منطقه نمونه گردشگری دارد، همواره در ایام نوروز مسافران زیادی را جذب کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس بیان کرد: در ایام نوروز ۹۷تعداد سه غرفه فروش صنایع دستی شهرستان طبس را در محل سردرب باغ گلشن طبس خواهیم داشت.

بهبهانی ادامه داد: همچنین در محل باغ گلشن طبس نمایشگاه عکس معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی طبس را داریم تا گردشگرانی که به این مکان می آیند با سایر جاذبه‌های گردشگری طبس آشنا شوند.

وی افزود: در ایام نوروز تورهای یک روزه و نیم روزه گردشگری در طبس را داریم که کار تبلیغی آن در محل باغ گلش انجام می‌شود و در صورتی که گردشگری علاقمند به این تور باشد با آژانس‌های مستقر در محل شرایط آن را فراهم می‌کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌های نوروز ۹۷ میراث فرهنگی طبس برگزاری جشنواره بهار نارنج است.

بهبهانی با بیان اینکه این جشنواره در ۵ فروردین ۹۷ برگزار می‌شود، بیان کرد: این جشنواره در راستای معرفی فرهنگ، آداب، رسوم، آیین‌ها، بازی‌های بومی، صنایع دستی و هر آنچه معرف فرهنگ طبس است، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در ایام نوروز استقرار سه راهنما در مبادی ورودی شهر و در محل باغ گلش خواهیم داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس در زمینه جاذبه‌های گردشگری شهرستان طبس افزود: وجود دو منطقه نمونه گردشگری شامل منطقه گردشگری سلامت و آبگرم مرتضی علی نیز از جمله جاذبه‌های گردشگری این شهرستان است.

بهبهانی ادامه داد: روستاهای هدف گردشگری طبس از جمله روستای پیرحاجات، نای بند، ازمیغان، اصفهک و ملوند نیز مسافران زیادی را به سمت خود جذب کرده است.

وی افزود: علی‌رغم اینکه با شنیدن نام طبس ممکن است گرمی و خشکی به ذهن بیاید ولی آب فراوان، بافت‌های تاریخی زیبا، سرسبزی و جاذبه‌های فراوان همواره گردشگران و مسافران را به شگفتی وا داشته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس یادآور شد: نوروز سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از امکان دیدنی طبس بازدید و ۷۷۰ هزار نفر نیز در مکان‌هایی چون هتل ها و مهمان‌پذیرها اسکان یافته‌اند.