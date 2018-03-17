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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

مدیر کنترل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور:

شبکه های پایش نسبت به ردیابی سن غلات در مزارع کشاورزی اقدام کنند

شبکه های پایش نسبت به ردیابی سن غلات در مزارع کشاورزی اقدام کنند

قزوین- مدیر کنترل آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به وضعیت و شرایط آب و هوایی ، شبکه های پایش نسبت به ردیابی سن غلات درمزارع کشاورزی اقدام کنند .

به گزارش خبرنگار مهر،   سعیدمعین روز شنبه در کارگاه آموزشی مدیریت سن غلات که با حضور مجید اسماعیلی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین و شهرستانهای تابعه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به وضعیت و شرایط آب و هوایی و گرم شدن هوا و فعالیت زودهنگام آفت سن غلات در مزارع گندم؛ شبکه های پایش سن غلات باید هر چه سریعتر نسبت به ردیابی این آفت در مزارع گندم و جو اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با سن مادر در مزارع اظهارداشت : کشاورزان آمادگی لازم را برای مبارزه با سن مادر در مزارع گندم و جو داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  نیز با اشاره به شرایط خاص گندم در سال ۹۷ گفت : مبارزه با سن غلات امسال باید با جدیت و نظارت بیشتر توسط کارشناسان و کشاورزان  انجام شود تا  درصد سن زدگی گندم  نسبت به سال های گذشته کاهش یابد.

اسماعیلی افزود : با برنامه ریزی انجام شده فقط از گندمکارانی که اسامی آنها در سامانه ثبت شده گنده تحویل گرفته می شود تا دست دلالان از بازار خرید و فروش این محصول مهم و استراتژیک حذف شود. وی

از کشاورزان استان قزوین خواست : با شبکه های مراقبت سن غلات هماهنگی لازم را داشته باشند و در زمان سمپاشی سن مزارع را با توجه به اطلاعیه های صادر شده توسط شبکه مراقبت به موقع انجام دهند.

کد مطلب 4253651

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