شبکه های پایش نسبت به ردیابی سن غلات در مزارع کشاورزی اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدمعین روز شنبه در کارگاه آموزشی مدیریت سن غلات که با حضور مجید اسماعیلی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی استان قزوین و شهرستانهای تابعه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به وضعیت و شرایط آب و هوایی و گرم شدن هوا و فعالیت زودهنگام آفت سن غلات در مزارع گندم؛ شبکه های پایش سن غلات باید هر چه سریعتر نسبت به ردیابی این آفت در مزارع گندم و جو اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با سن مادر در مزارع اظهارداشت : کشاورزان آمادگی لازم را برای مبارزه با سن مادر در مزارع گندم و جو داشته باشند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز با اشاره به شرایط خاص گندم در سال ۹۷ گفت : مبارزه با سن غلات امسال باید با جدیت و نظارت بیشتر توسط کارشناسان و کشاورزان انجام شود تا درصد سن زدگی گندم نسبت به سال های گذشته کاهش یابد.

اسماعیلی افزود : با برنامه ریزی انجام شده فقط از گندمکارانی که اسامی آنها در سامانه ثبت شده گنده تحویل گرفته می شود تا دست دلالان از بازار خرید و فروش این محصول مهم و استراتژیک حذف شود. وی

از کشاورزان استان قزوین خواست : با شبکه های مراقبت سن غلات هماهنگی لازم را داشته باشند و در زمان سمپاشی سن مزارع را با توجه به اطلاعیه های صادر شده توسط شبکه مراقبت به موقع انجام دهند.