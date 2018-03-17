برگزاری۹ پارک گالری در بوستان های عبوری و ابنیه های تاریخی قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبزنگار مهر اظهار کرد:برگزاری پنج پارک گالری از از برنامه های شهرانه نوروزی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری است که از اول تا ۹ فروردین ۹۷ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر در بوستان های عبوری و ابنیه های تاریخی شهر قزوین برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این پارک گالری ها اول فروردین ۹۷ در بوستان ملاخلیلا، دوم فروردین ماه در بوستان ملت، سوم فروردین ماه در بوستان بهشتی، چهارم فروردین ماه در عالی قاپو (خیابان سپه)، پنجم فروردین ماه در بوستان رز، ششم فروردین ماه در عمارت چهلستون، هفتم فروردین ماه در آرمگاه حمد الله مستوفی، هشتم فروردین ماه در بقعه چهارانبیاء و ۹ فروردین ماه در بوستان دروازه درب کوشک برگزار خواهد شد.

درافشانی خاطرنشان کرد: ایجاد فضای مناسب جهت ارائه و معرفی مشاهیر، علماء و جاذبه های گردشگری قزوین در بوستان ها و جاذبه های تاریخی شهر قزوین از جمله اهداف برگزاری این پارک گالری ها است.

وی افزود: راهنمایی مسافران به صورت حرفه ای روی نقشه جهت عزیمت به مکان های مورد نظرشان و معرفی غذاها و شیرینی های سنتی از دیگر برنامه هایی است که راستای معرفی شهر قزوین به مسافران نوروزی در این پارک گالری ها انجام خواهد شد.