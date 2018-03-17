به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پناهی‌روا صبح شنبه در انتخابات شورای دانش آموزی استان بوشهر و نهمین دوره مجلس دانش آموزی اظهار داشت: باید مجلس دانش‌آموزی داشته باشیم که در شان نظام باشد و در کنار دانش‌آموزان باشد.

وی بیان کرد: باید شوراهای خوبی در استان‌ها داشته باشیم و در کنار کسانی که به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند افرادی باشند که بتوانند به آنها کمک کنند و ایده دهند و این نمایندگان هم با کمک شما این مجلس را شایسته‌تر کنند.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور خاطرنشان کرد: امسال تحولی که در شیوه‌نامه انتخابات روی داده است و باعث شده تا بتوانیم نقش شوراها را در سطح استان و شهرستان‌ها بیشتر و بهتر ببینیم.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان باید نشان دهند که در همه عرصه‌ها فعالیت‌های خود را اثبات می‌کنند و در زمینه علمی دارای جایگاه خوبی باشند و در شیوه نامه دانش‌آموزان که سطح علمی پائینی دارند در این شورا نباید جایی داشته باشند.

پناهی روا خاطرنشان کرد: باید کسانی انتخاب شوند که نمونه برای دیگران باشند و بتوانند مدیریت کنند و در سطح بالای علمی باشند.

وی با اشاره به اینکه رئیس مجلس دانش‌آموزی از استان بوشهر انتخاب شده است، در استان بوشهر که ظرفیت بالایی دارد تا دانش‌آموزان و جوانان به پیشرفت و توسعه یابند. این استان پتانسیل خوبی دارد و دانش‌آموزان خود را دست کم نگیرند.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی کشور با بیان اینکه دانش‌آموزان باید به فردا امیدوار باشند و حرفی برای زدن خواهید داشت، تصریح کرد: امیدواریم امروز نیز کسانی انتخاب شوند که بهترین‌ها باشند و شایسته باشند.

وی تاکید کرد: شوراها می‌توانند باعث تحول شوند و تاثیرگذاری بالایی داشته باشند. شوراهای دانش‌آموزی می‌تواند در آینده دانش‌آموزی استان بوشهر تاثیرگذار باشند و در آینده نیز این افراد به عنوان مدیران آینده استان باشند.

پناهی‌روا افزود: برای اینکه بتوانیم آینده ایران خود را بسازیم باید شوراهای قوی را انتخاب کنیم. این شوراها تربیت اجتماعی دانش‌آموزان را بر عهده دارند و می‌توانند دانش‌آموزان صحبت‌های خود را کنند و آینده خود را بسازند.