مهلت ۳ روزه استاندار تهران به بانک ها برای پرداخت تسهیلات تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر شنبه در ششمین جلسه اعتباری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با اشاره به گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت از عملکرد بانک های استان تهران گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستادی قانونی،رسمی و تصمیم گیر در کشور است و متأسفانه عملکرد بانک های استان تهران در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان که نیروهای ارزشمندکشور هستند، غیرقابل قبول است.

وی افزود: مدیران بانک ها باید تصمیمات دولت را در اعطای تسهیلات به صنایع تولیدی اجرا کنند و نباید بگذاریم اقدامات کارشناسی در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان که به دنبال اشتغالزایی در کشور هستند بی نتیجه بماند.

استاندار تهران با بیان این که تولیدکنندگان انواع مشکلات اقتصادی را تحمل کرده اند تا پابرجا بمانند، اضافه کرد: نباید بگذاریم تعطیلی واحدهای تولیدی منجر به افزایش بیکاری شود و بانک های استان تهران درسه روز باقیمانده فرصت دارند تا تسهیلات واحدهای تولیدی مصوب شده درستاد تسهیل و رفع موانع تولید را پرداخت کنند.

مقیمی تأکید کرد: بقای واحدهای تولیدی و اقتصادی است که مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع می کند.

گفتنی است، از ٤٨٢ طرح مصوب شده واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک ها، ٣٩٩ طرح تاکنون به بانک ها ارجاع شده و از این تعداد ٨٦ مورد پرداخت شده است ،٤١ مورد انصراف داده شده و ١٠٦ طرح تولیدی در انتظار دریافت تسهیلات با توجه به تعهدات بانک های استان تهران است.

بر اساس این گزارش، ششمین جلسه اعتباری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیداستان تهران پیش از ظهر شنبه، به ریاست استاندار تهران و با حضور محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران، یداله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و مدیران ونمایندگان تعدادی از بانک های استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.





