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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف اراضی جنگل ها

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف اراضی جنگل ها

مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان درباره تعیین تکلیف اراضی جنگل‌ها و مراتع را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۶ برگزار شد و بند ح الحاقی تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون امور زیر بنایی و اعلام نظر نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، به علت ماهیت غیر بودجه‌ای مصوبه مجلس و نظر به تعیین تکلیف موضوع اراضی واگذار شده در ماده ۳۳ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که با هدف جلوگیری از زمین‌خواری سودجویان و تأکید بر احیای درست اراضی به تصویب رسیده و منابع و مصارف مورد نظر نمایندگان مجلس را نیز تأمین می‌کند، نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.

کد مطلب 4253804

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