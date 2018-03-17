خدمت به مردم در اشاعه امید در جامعه اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری بابیان اینکه توجه به معیشت و رفع مشکلات مردم بهترین راه ایجاد شادی در دل مومنان است، ابراز داشت: مسئولان باید برای اشتغال و رونق اقتصادی به عنوان مهمترین مطالبه مردمی پاسخ دهند و در ترویج معنویت و گسترش عدل کوشا باشند.
وی بابیان اینکه گاهی شاهد وعدههایی از سوی مسئولان هستیم که در اساس امکان تحقق آنها وجود ندارد و این باعث دلسردی و ناامیدی مردم از دستاوردهای نظام خواهد شد، افزود: مدیران باید وعدههایی که جنبه عملیاتی دارند را در اسرع وقت عملیاتی کرده و باعث افزایش امید در جامعه شوند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه در مسیر اشتغال و تولید باید به دنبال رفع موانع باشیم، بیان کرد: قطعا همکاری و تعامل بخشهای مختلف جامعه و مسئولان توسعه استان را در بر خواهد داشت، بنابراین انتظار میرود در سال آتی تلاش ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی با جدیت بیشتری دنبال شود.
آیت الله شاهچراغی بابیان اینکه مسئولان در آستانه سال جدید باید تلاش ها را برای ساماندهی ظرفیتهای گردشگری استان دوچندان کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه گردشگری در رونق اقتصادی استان موثر است بنابراین باید خدمترسانی به زائران علی بن موسی الرضا(ع) در اولویت دستگاههای اجرایی باشد.
وی بابیان اینکه باید از ظرفیت عبور مسافران از استان سمنان برای رونق استفاده کنیم، افزود: سالانه میلیونها مسافر از استان عبور میکنند که باید با اتخاذ برنامههای لازم در تعریف سمنان به عنوان مقصد گردشگری تلاش کنیم.
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