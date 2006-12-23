مجوز برگزاری دوره های فراگیر به هیچ موسسه ای داده نشده است / تضمین قبولی در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرده است : اخیرا مشاهده شده است برخی موسسات از جمله "اندیشمندان" اقدام به راه اندازی دوره های آموزشی فراگیر پیام نور در شیراز کرده اند که این کار خلاف قانون است.

بر اساس قانون تنها دانشگاه پیام نور مجوز برگزاری دوره های فراگیر را از سوی وزارت علوم کسب کرده و این دانشگاه نیز برای هیچ موسسه ای مجوز صادر نکرده است.

فعالیت کلیه موسسات آموزشی دارای مجوز شامل برگزاری دوره های کمک آموزشی و کلاس های تقویتی است و هیچ کدام از موسسات نمی توانند قبولی داوطلبان را در دوره های فراگیر این دانشگاه تضمین کنند.