کیفیت و تنوع کالاهای صادراتی در استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای بهبود وضعیت صادرات محصولات تولیدی استان باید مورد توجه و تاکید همه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط موثر با بازارهای هدف و افزایش سطح کیفی محصولات تولیدی استان از مهم‌ترین مسایل در افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی هستند که انتظار داریم با تلاش دست‌اندرکاران بتوانیم در این عرصه به نتایج مورد نظر برسیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های استان برای توسعه صادرات غیر نفتی خاطر نشان کرد: در محصول مهم استان شامل خرما و میگو دارای ظرفیت صادرات به بازارهای هدف هستند و باید برنامه‌ریزی اساسی برای تحقق این مهم انجام شود که یقینا در بهبود وضعیت صادرات غیر نفتی بسیار موثر است.

گراوند تصریح کرد: در مورد خرما و میگو باید جلسات و کارگروه‌های تخصصی برگزار شود و ضروری است کارگروه این دو محصول با حضور فعالین این عرصه و تولیدکنندگان و همه دستگاه‌های ذیربط و اتاق بازرگانی انجام شود.

وی در ادامه خواستار تنوع در صادرات شد و افزود: در سایر محصولات با کیفیت تولیدی استان نیز باید ورود کنیم و هر کالایی که ظرفیت صادرات را داشته باشد باید از تمام توان برای تسهیل صادرات محصولات بهره ببریم.