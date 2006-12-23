به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصرتالله لطفی مسؤول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در دومین جلسه ستاد بزرگداشت یومالله 19دی طی سخنانی با تأکید بر نقش مهم تبلیغات و رسانهها در تبیین اهداف قیام خونین 19دی مردم قم اظهار داشت: انتظار داریم که یک هفته قبل از فرا رسیدن سالروز قیام خونین مردم قم، سراسر استان چهره فرهنگی به خود بگیرد
وی گفت: صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاریهای استان قم نیز با پوشش خبری مناسب و ارائه مقالات ویژه، در تبیین اهداف قیام 19دی و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کنند.
در این جلسه مهندس عباس محتاج استاندار قم نیز طی سخنانی دیدار مدیران ادارات و نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با مراجع و آیات عظام به مناسبت فرارسیدن سالروز یومالله 19دی را یکی از سوژههای مناسب خبری برای رسانهها عنوان کرد و گفت: مطمئنا مراجع عظام تقلید فرمایشات گهرباری در خصوص یومالله 19دی ارائه خواهند کرد و انعکاس این اخبار توسط رسانهها در تبیین اهداف قیام مردم مرجع قم موثر خواهد بود.
مهندس محتاج با بیان اینکه باید از ظرفیتهای رسانههای جمعی استان قم در این زمینه باید به خوبی استفاده شود، خواستار پوشش وسیع رسانهها به اخبار مربوط به یومالله 19دی و ارسال آن به سراسر کشور شد.
وی با اشاره به دیدار حدود 5 هزار قمی از مقام معظم رهبری در روز 19دی اظهار داشت: از برگزار کنندگان مراسم یومالله 19دی انتظار داریم که این مراسمها را با شکوه تر از سالهای گذشته برگزار کنند تا نقش موثر مردم قم در پیروزی انقلاب اسلامی نمود بیشتری داشته باشد.
شایان ذکر است در دومین جلسه ستاد بزرگداشت یومالله 19دی مواردی از قبیل: نحوه تنظیم و تهیه اشعار جهت هم خوانی مردم در دیدار با مقام معظم رهبری چگونگی امداد رسانی به کاروان 5 هزار نفری تبلیغات شهری و ... مطرح شد و هماهنگیهای لازم درباره این موضوعات انجام گردید.
نظر شما