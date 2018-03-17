یک میلیون تن کالا از بنادر استان بوشهر وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: در زمینه صادرات غیر نفتی بدون میعانات گازی دارای وضعیت رو به رشدی هستیم و تجارت خارجی استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر ارزش حدود ۴ درصد رشد داشته و از نظر وزنی نیز ۳ درصد رشد داشته‌ایم.

حسینی محمدی از رشد ۲۳۵ درصدی صادرات به کشور قطر خبر داد و افزود: در سال گذشته حدود ۱۹ میلیون دلار به قطر صادرات داشتیم که این میزان در سال جاری و تا پایان بهمن ماه به بیش از ۶۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی یادآور شد: کشورهای هدف صادرات از استان بوشهر، چین، کره، امارات، هند، ژاپن، اندونزی، ترکیه، تایوان، کنیا و قطر هستند که بیش از ۹۸ درصد صادرات از استان بوشهر از طریق ۳ بندر منطقه ویژه پارس، منطقه ویژه اقتصادی و گمرک خارگ انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صادرات ۶.۳ میلیارد دلار کالای پتروشیمی از استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: کالاهای صنعتی با ۴۵۳ میلیون دلار، معدنی با ۱۶۴ میلیون دلار و محصولات کشاورزی با ۷۳ میلیون دلار نیز از دیگر صادرات غیر نفتی استان بوشهر به شمار می‌روند.

حسینی محمدی همچنین از واردات بیش از یک میلیون تن کالا به استان بوشهر خبر داد و گفت: این میزان کالا به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در سال جاری به استان وارد شده است.

وی کالاها و اقلام وارداتی را موز، لوازم یدکی خودرو، لاستیک، برنج، چای و اسباب‌بازی و ... ذکر کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از برگزاری ۱۳ نمایشگاه تخصصی در استان بوشهر در سال ۹۷ خبر داد و افزود: برای سال ۹۷، تعداد ۱۳ نمایشگاه تخصصی در استان پیش‌بینی شده که شامل نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، نمایشگاه تخصصی مبلمان، نمایشگاه تخصصی گمرک و بنادر، نمایشگاه تخصصی انرژی، نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، نمایشگاه تخصصی الکامپ، نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و دستباف، نمایشگاه تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، نمایشگاه تخصصی چراغ‌های تزیینی و کف‌پوش و نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان و غذاهای دریایی هستند.