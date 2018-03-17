به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کریمی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هفت تیم ارزیاب تمام پایگاه‌های امداد ونجات را بررسی کرده و خوشبختانه اکثر پایگاه‌ها هیچ مشکلی نداشتند.

وی بیان داشت: تنها برخی از پایگاه‌ها مشکلات سطحی داشته که در روزهای مانده به تعطیلات نوروز برطرف خواهد شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان اعلام کرد: برای آمادگی حداکثری در تعطیلات نوروزی، ۴۰ تیم امداد و نجات در استان اصفهان آماده به خدمت هستند، همچنین ۹ تیم واکنش سریع در استان آماده به کار هستند که شامل دو تیم در مرکز استان و هفت تیم در مناطق هفتگانه می‌شود.

وی بیان داشت: پیش از آغاز پیک سفر در تعطیلات نوروزی کلاس‌های باز آموزی برای نجات‌گران برگزار شده است تا همه اعضای جمعیت از آمادگی کامل برخوردار باشند.

کریمی بیان داشت: این کلاس‌ها در استان اصفهان برگزار شده و چهار استان دیگر در این کلاس‌ها شرکت داشته اند و برای کسانی که موفق به حضور در این کلاس‌ها نشده اند آموزش‌های لازم به صورت منطقه به منطقه داده شده است و تنها کسانی اجازه حضور در پایگاه‌ها را دارند که نمره قبولی در آزمون‌ها را گرفته باشند.