آمار بیکاری در بین دختران تحصیلکرده دانشگاهی سه برابر مردان است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در جلسه امضای تفاهم نامه این معاونت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حضور زنان در مراتب مختلف آموزش عالی رو به رشد بوده و هم اکنون ۲۷ درصد اعضای هیات علمی دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند. در چهار دهه گذشته زمینههای پیشرفت زنان به ویژه در زمینه آموزش مانند کاهش نرخ بی سوادی با شتاب بیشتری نسبت به مردان پیش رفته است.
وی افزود: اگرچه در مورد دختران بازمانده از تحصیل نسبت به نرم جهانی وضعیت بهتری داریم، اما باید در این زمینه به طور جدی کار کنیم. بهترین رشد را در حوزه آموزش عالی برای دختران داشته ایم که این نشانگر تامین زمینههای آموزشی در تمام نقاط کشور و همت و تلاش زن و دختر ایرانی برای جبران عقب ماندگی هاست.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: نگاه متعادل جنسیتی و فرصتهای برابر در مشاغل و مسئولیتهای مرتبط با مدیریت پژوهش، آموزش فناوری باید فراهم شود و تلاش میکنیم ابعاد عدالت جنسیتی در جامعه محقق شود. مطالعات حوزه زنان، جنسیت و خانواده باید بیشتر جنبه کاربردی پیدا کند و به یک بسته سیاستی برسد.
وی گفت: تحقق برنامههای دولت در حوزه علوم و فناوری، بهبود و ارتقای وضعیت زنان را ایجاب میکند که این تفاهمنامه میتواند در این زمینهها کمک کند. وزارت علوم سرمایه اجتماعی خوبی از بانوان را داراست. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آمادگی همکاریهای بیشتر با وزارت علوم است. آمار بیکاری در بین دختران تحصیلکرده دانشگاهی دو تا سه برابر آقایان است و امیدواریم آنها مهارتهای کاری را نیز فراگیرند.
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