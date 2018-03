معضل کمبود پزشک متخصص در مراکز تأمین اجتماعی/پیگیر رفع مشکل هستیم

خرم‌آباد- مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به معضل کمبود پزشک متخصص در مراکز تأمین اجتماعی گفت: پیگیر رفع مشکل هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین بهاروند در جمع خبرنگاران در سخنانی بابیان اینکه مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان با استقبال چشمگیر بیمه‌شدگان مواجه بوده به‌گونه‌ای که از منظر میزان دسترسی به مراکز ملکی سازمان، استان دارای رتبه اول کشوری است اظهار داشت: میزان مراجعه به مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان در مقایسه با مراجعه به مراکز طرف‌ قرارداد گوی سبقت را از سایر استان‌ها ربوده و این مسئله بیانگر اعتماد بیمه‌شدگان به مراکز ملکی سازمان در استان است.

ارائه خدمات به ۷۰۰ هزار بیمه‌شده

وی با اشاره به جمعیت ۷۰۰ هزارنفری بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، مستمری‌بگیران و بازنشستگان لرستان افزود: مراکز درمانی تأمین اجتماعی لرستان، علاوه بر بیمه‌شدگان استان، پذیرای سایر بیماران مناطق هم‌جواری است که فاصله شهرها و روستاهایشان به مراکز ما نزدیک‌تر است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان گفت: تأمین اجتماعی دارای ۱۲ مرکز درمانی ملکی شامل سه بیمارستان، سه پلی کلینیک شبانه‌روزی و شش درمانگاه است.

بهاروند ادامه داد: با توجه به سطح‌بندی مراکز، امکانات درمانی موجود نیز منطبق بر این سطح‌بندی است و تجهیزاتی مانند «سی‌تی‌اسکن»، «ام آر آی» و سنگ‌شکن در بیمارستان تأمین اجتماعی فراهم است.

وی بابیان اینکه سایر مراکز نیز ازنظر کمبود امکانات درمانی مشکلات خود را برطرف کرده یا در حال تکمیل تجهیزات هستند گفت: وضعیت تأمین دارو نیز خوشبختانه مناسب است و با توجه به سطح‌بندی درمان استان، کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

معضل کمبود پزشک متخصص

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان اظهار داشت: در لرستان با توجه به حدنصاب رسیدن تعداد بیمه‌شدگان هر شهر برای تأسیس مراکز درمانی تأمین اجتماعی، چنین مرکزی ایجادشده است و هیچ شهرستانی با توجه به این شاخص، فاقد مرکز درمانی نیست.

بهاروند ادامه داد: در شهرستان‌های کوچک نیز از طریق درمان غیرمستقیم، یعنی قرارداد با مراکز دانشگاهی و خصوصی به بیمه‌شدگان ارائه خدمت می‌شود.

وی بابیان اینکه در سال گذشته حدود ۵ میلیون نفر از خدمات درمان مستقیم تأمین اجتماعی استان بهره‌مند شدند تصریح کرد: این میزان نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد داشته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان تصریح کرد: همچنین در بخش درمان غیرمستقیم نیز چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه کرده‌ بودند که با توجه به افزایش مراکز درمان مستقیم، این میزان نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

بهاروند کمبود پزشک متخصص را یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه درمان استان برشمرد و افزود: در شهرهای کوچک، این کمبود درزمینهٔ همه رشته‌های تخصصی مشاهده می‌شود و در شهرهای بزرگ تأمین نیروهای تخصصی رادیولوژی و جراح مغز و اعصاب، به‌سختی میسر است.

اجرای طرح‌های مختلف در مراکز درمانی

وی بابیان اینکه یکی از دلایل این کمبود می‌تواند ناشی از برخوردار نبودن سازمان از سهمیه جداگانه فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی باشد گفت: هرچند در یک سال گذشته، تأمین اجتماعی در جذب پزشکان متخصص موفق بوده و امید است در آینده‌ای نزدیک این مشکل برطرف شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان حوزه IT در مدیریت درمان را در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر توصیف کرد و گفت: در این حوزه، استان تابع برنامه‌های ستاد مرکزی سازمان بوده و در سال‌های اخیر برنامه‌های مهمی مانند حذف دفترچه، ثبت الکترونیکی بیماران مزمن و سیستم ارجاع داخلی به اجرا درآمده و با تلاش همکاران حوزه IT و واحد آمار، سیستم جامع New SMIS نیز برای سازمان و سراسر کشور طراحی‌شده است.

بهاروند اظهار داشت: تأمین اجتماعی اجرای پایلوت برنامه‌هایی مانند «استقرار سیستم نظام ارجاع داخلی» و تشکیل پرونده برای بیماران مزمن را بر عهده دارد و از طرفی خرید و استقرار بیمارستان صحرایی برای نخستین بار و به‌عنوان تنها استان، در این مدیریت درمان تأمین اجتماعی، به اجرا درآمده است.

وی یکی از برنامه‌های مهم مدیریت درمان تأمین اجتماعی را تهیه تجهیزات «آنژیوگرافی» و ایجاد بخش جراحی قلب باز در بیمارستان تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: این برنامه در حال پیگیری است.

مشکل کمبود نیروی انسانی

مدیر درمان تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه استان، تصریح کرد: این مشکل به‌ویژه در حیطه پرستاری با توجه به قانون بازنشستگی پیش از موعد، بارزتر است و در مواردی برای رفع این کمبود، تمهیدات فوری اندیشیده می‌شود، ازاین‌رو برای رفع اساسی این مشکل نیازمند تصمیم‌گیری‌ مدیران ارشد سازمانی هستیم.

بهاروند گفت: همچنین کمبود پزشک متخصص نیز یکی از مهم‌ترین نارضایتی‌های مراجعه‌کننده‌ها را به خود اختصاص داده و استفاده از روش‌های تشویقی برای جذب متخصص، بهره‌مندی از شیوه ارجاع داخلی و سامان دادن و ایجاد دسترسی مناسب برای نوبت‌دهی، اقداماتی است که مدیریت درمان تأمین اجتماعی برای رفع این چالش در نظر گرفته است.