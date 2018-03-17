نشست تعیین مزد ۹۷ آغاز شد/چشم ۱۳میلیون کارگر به شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده حدود ۱۳ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار از دقایقی پیش با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار آغاز شد.

این نشست در حالی آغاز شده که در جلسه روز گذشته شورای عالی کار به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق برای تعیین دستمزد به نشست امروز موکول شد.

نشست شورای عالی کار در نشست امشب خود قرار است در خصوص حداقل دستمزد حدود ۱۳ میلیون کارگر تصمیم گیری کند.

تعیین دستمزد در نشست شورای عالی بر اساس چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و با رعایت سه جانبه گرایی تعیین می شود.