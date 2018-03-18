عزم دستگاه قضایی برای حمایت ازتولید/پای صنعتگر به زندان کشیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی بابیان اینکه امسال ساخت سختی‌ها و گرفتاری‌های بیشتر بود و امیدواریم سال آینده، سال گشایش در کار کسانی که در راه تولید و فعالیت اقتصادی قدم می‌گذارند باشد، اظهار داشت: در سال گذشته چند مطلب را پیگیری کردیم که نتیجه آن آرامش مجموعه تولیدکنندگان در استان بود.

اقدامات مثبت دستگاه قضایی در حمایت از تولیدکنندگان

وی با تأکید بر اینکه احساس امنیت خیلی برای تولیدکننده مهم است، عنوان کرد: کارهایی که انجام شد گاهی اوقات فراتر از اختیارات قانونی خودمان بود و دادستان، رئیس دادگستری و نهادهای مرتبط مسائل واحدهای تولیدی را ویژه پیگیری کردند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه خطرهای پیش روی تولیدکنندگان را تا حدودی برطرف کردیم، گفت: حداقل پای تولیدکنندگان به زندان کشیده نشد تا بتوانند در محیط آرام کار کنند.

بدری بابیان اینکه در این زمینه نیاز به تلاش بیشتر داریم و همه باید تلاش کنند، افزود: گرفتاری‌ها و سختی‌هایی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و باعث می‌شود از چیزی که پیش‌بینی کرده بودند عقب بمانند و بحران اقتصادی در واحد تولیدی آن‌ها ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه رفع این موانع نیاز به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، سیاسی، امنیتی و انتظامی دارد، افزود: کسانی هستند که سرمایه‌ها را درراه تولید به کار گرفته‌اند اما شرایطی برای آن‌ها پیش‌آمده که سرمایه از بین رفته، مسائل کارگری ایجادشده و ما هم هر چه کمک و پشتیبانی کردیم دیدیم که به نتیجه نمی‌رسد، اقدام حقوقی کردیم تا مسائل کارگری و ... آن رفع شود.

دولت باید در حوزه تولید برنامه درازمدت داشته باشد

رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه صنعتگر و تولیدکننده در خیلی از مسائل بی‌تقصیر است، گفت: این در حالی است که انتظار داریم که در فضای ناامن سرمایه‌گذاری کند و اگر زمین خورد بگوییم که ناتوان بوده است درحالی‌که اگر جای دیگر سرمایه‌گذاری کند پیشرفت زیادی می‌کند.

بدری بابیان اینکه برخی از بخشنامه‌های دولت که ابلاغ می‌شود به اقتصاد شوک وارد می‌کند و سپس عقب‌نشینی می‌کند و آن شوک جبران نمی‌شود، گفت: اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که به‌صورت دستوری برای آن فرمول تعیین کنیم و برای آن نرخ سود سپرده و ... تعیین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه در بخش تولید به کار گرفته نمی‌شود، بیان داشت: تصمیمات یک‌مرتبه‌ای برای حوزه تولید مطلوب نیست و بایدهزینه های گمرک، مالیات و ... برای صنعتگر شفاف باشد تا بتواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه یک‌مرتبه اعلام می‌شود که واردات فلان کالا ممنوع است و فلان کالا آزاد است، گفت: در این شرایط صنعت‌گر باید چه‌کاری انجام دهد؟ در این رابطه دولت باید برنامه درازمدت داشته باشد.

تلاش برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدها

بدری با تأکید بر اینکه مشکلات و وضعیتی که برای صنعتگر یک‌شبه پیش می‌آید را ما نیز نمی‌توانیم حل کنیم، افزود: آنچه از عهده بر ما می‌آید این بوده که اقدامات قضایی و مسائل جانبی و حاشیه‌ای که برای صنعتگر ایجاد می‌شود را برطرف کنیم.

وی بابیان اینکه بر اساس آمار پایش محیط کسب‌وکار استان نشان می‌دهد که لرستان در این زمینه حداقل نسبت به سال گذشته افت نداشته و نسبت فصل گذشته بهتر شده است، افزود: این امر نتیجه حمایت و پشتیبانی همه دستگاه‌ها بوده و امیدواریم این امر ادامه پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه گاهی اوقات خیلی کمک و همکاری می‌کنیم تا فعالیت یک واحد تولیدی متوقف نشود، بیان داشت: اما برخی مواقع متوجه می‌شویم که یک واحد تولیدی مانند پارسیلون و سامان کاشی چند سال مشکل کارگری و ... دارد و گاهی اوقات به خاطر آن‌ها بحران اجتماعی درست می‌شود و کارگران به خیابان می‌آیند و مطالبات خود را می‌خواهند.

بدری با تأکید بر اینکه در برخی از این واحدها در استان کارگر یک سال بوده که حقوق دریافت نکرده است، گفت: در این راستا ما همه حمایت و تلاش خود را انجام می‌دهیم اما گاهی اوقات دستگاه‌ها باید پای‌کار بیایند.

واحد حقوقی در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی شماره یک بیان داشت: اطلاعات حقوقی را در رابطه با شهرک‌ها ما جمع‌آوری کرده‌ایم اما تاکنون اقدامی در این رابطه انجام‌نشده است.

بدری با تأکید بر اینکه در این راستا ما اعلام کرده‌ایم که به بانک اظهارنامه داده شود تا سود و جریمه برای واحد متوقف شود، ادامه داد: باید یک واحد حقوقی فعال برای شهرک‌های صنعتی ایجاد شود تا مسائل حقوقی آن‌ها را پیگیری کند و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری کند و در اختیار دادگستری یا دستگاه‌های مانند بازرسی قرارداد تا اقداماتی صورت گیرد تا از خسارت بیشتر جلوگیری به عمل آید.

وی با تأکید بر اینکه این امر برای به‌خصوص شهرک‌های صنعتی که واحدهای تولیدی متعدد دارند باید انجام شود، افزود: شهرک صنعتی دورود را نیز به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بازدید کردیم و در این شهرک چند واحد به‌سختی کار می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه این بازدیدها در حل مشکلات واحد بسیار تأثیرگذار است، گفت: همچنین جریمه‌های واحدهای تولیدی باید نظارت شود و در اجراییه‌هایی که علیه واحدهای تولیدی صادر می‌شود مهلت داده شود و اگر راهکاری وجود نداشت عملیاتی شوند.