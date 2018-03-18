مسئولان در سال جدید روند خدمت رسانی به مردم را توسعه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه بر اصلاح امور کاری و ارائه خدمت بهتر به مردم از دو جنبه اجتماعی و فردی در سال جدید تأکید کرد.

به گفته وی این روزهای پایانی نشانه یک مرگ است و آمدن سال نو هم نشانه یک زنده شدن پس چه خوب است در آستانه نوروز از خود بپرسیم چه کردیم و چگونه این سال را پشت سر گذاشتیم.

باباییان با اشاره به عملکرد مسئولان در سال ۹۶، اظهار داشت: در بعضی از کارها می شد ما مسئولان درست کار کنیم و تلاش بهتری داشته باشیم اما با قرار دادن یکسری موانع ساده کارها را برای خود محدود کردیم.

وی درست کار کردن را یک نوع عمل صالح دانست و افزود: در نحوه کار کردن همه با هم برابر نیستند، چطور ممکن است کسی که به بهانه های مختلف از کار فراری است با کسی که طبق استاندارد کار می کند را یکی دانست و باهم مقایسه کرد.

باباییان برنامه ریزی داشتن برای بهتر کار کردن را یکی از اهم مسایلی برشمرد که در سال جدید باید مدنظر مدیران قرار گیرد.