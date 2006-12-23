فیلمبرداری "چهار انگشتی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عوامل تولید این فیلم چهارشنبه گذشته پس از ضبط بخشی از سکانس های فیلم در نشتارود عباس آباد به تهران بازگشت و چند صحنه باقیمانده از فیلم با بازی اندیشه فولادوند جمعه هفته گذشته در مترو تهران گرفته شد.



این فیلم که برای حضور در دومین جشنواره فیلم پلیس آماده می شود، به صورت همزمان زیر نظر کاوه ایمانی تدوین شده و اکنون نزدیک به 80 درصد از این مرحله به پایان رسیده است. فرخ خدایی که صدابردار فیلم بود، اکنون کار صداگذاری و میکس فیلم را بر عهده دارد. هنوز آهنگساز فیلم انتخاب نشده که طی هفته جاری معرفی و مشغول به کار خواهد شد.



فیلم سینمایی "چهار انگشتی" که بر اساس متنی از سهیلی به تصویر کشیده شده، قصه ای پلیسی و اجتماعی دارد. این فیلم از ساختار متفاوتی برخوردار است و شخصیت های اصلی داستان را نقش های منفی تشکیل می دهند که برخلاف دیگر آثار دوست داشتنی هستند. چند بازیگر حرفه ای و چند چهره جدید در "چهار انگشتی" بازی کرده اند.



بهرام رادان، جمشید هاشم پور و اندیشه فولادوند بازیگران اصلی فیلم را تشکیل می دهند و محمدتقی پاک سیما مدیر فیلمبرداری، نازی پرتوراد طراح صحنه و لباس و رحیم عرب امینی از عوامل تولید این فیلم هستند. این فیلم به تهیه کنندگی سعید سهیلی و مشارکت موسسه ناجی هنر ساخته می شود.