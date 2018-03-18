بارش باران در مشهد/ کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرارسیدن بهار، بارش رحمت الهی هوای مشهد را بهاری کرد.
در همین رابطه رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد یکشنبه با شاخص ۷۰ در شرایط سالم قرار دارد.
رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاههای رسالت، خیام شمالی، امامیه، آوینی ، چمن، کریمی و مفتح در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ساختمان با شاخص ۹۰ در شرایط سالم گزارش شده است.
اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.
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