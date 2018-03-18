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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۰۵

هوای مشهد بهاری شد؛

بارش باران در مشهد/ کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گرفت

بارش باران در مشهد/ کیفیت هوا در شرایط سالم قرار گرفت

مشهد- بارش باران بهاری در آخرین روزهای زمستان هوای مشهد را در شرایط سالم قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرارسیدن بهار، بارش رحمت الهی هوای مشهد را بهاری کرد.

در همین رابطه رئیس مرکز  پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد یکشنبه  با شاخص ۷۰ در شرایط سالم  قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌های رسالت،  خیام شمالی، امامیه، آوینی ، چمن، کریمی و مفتح در وضعیت ناسالم  برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ساختمان  با شاخص ۹۰ در شرایط سالم گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4254352

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