هلال احمر سمنان به ۵۸ خودرو گرفتار در برف امدادرسانی کرد

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شب گذشته هلال احمر سمنان به ۵۸ خودرو گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده است، ابراز داشت: در محور فولاد محله پنج خودرو گرفتار شدند که در مجموع ۲۱ نفر سرنشینان این خودروها در محل های مناسب اسکان داده شدند.

وی بابیان اینکه بیشترین حجم خودرو گرفتار را در شرق استان شاهد بودیم، افزود: در محور شاهرود-آزادشهر ۴۹ خودرو شامل ۱۹۶ نفر و در محور شاهرود-گرگان(توسکستان) چهار خودرو با ۱۶ نفر امدادرسانی و بین همه مسافران بسته های غذایی توزیع شده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه این سازمان به زلزله صبح شنبه واقع در محدوده شهر کلاته خیج نیز رسیدگی کرد، ابراز داشت: با وقوع زمین‌لرزه اکیپ امدادی بلافاصله در محل حاضرشدند که البته این زلزله خسارتی نداشت.

یحیایی بابیان اینکه ۲۸ پایگاه ثابت، سیار، موقت و هوایی هلال احمر استان سمنان آماده امدادرسانی به مردم طی ایام نوروز هستند، ابراز داشت: در طرح نوروزی امداد و نجات ۸۰ امدادگر با ۴۵ خودرو امدادی برای خدمت‌رسانی به مردم در سطح استان و محورهای مواصلاتی حضور دارند.

وی بابیان اینکه امداد و نجات هوایی هلال احمر نیز آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است، افزود: از هموطنان تقاضا داریم چنانچه در طول مسیر نیاز به درمان، دارو و یا اسکان فوری دارند به پایگاه‌های هلال احمر واقع در محورهای مواصلاتی مراجعه کنند.

یحیایی بابیان اینکه شماره ۱۱۲ هلال احمر آماده پاسخگویی به مردم است، اضافه کرد: ضمن آرزوی سفر خوش برای همه هموطنان از رانندگان تقاضا داریم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی قبل از سفر تجهیزات گرمایشی و برف پاکن خودرو را بررسی کنند و در اولین جایگاه حتما سوخت‌گیری کامل را انجام دهند.