فعالیت کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی در مراکز دولتی

دکتر قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی و دانشگاهی در ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طرح سلامت نوروزی از ۲۳ اسفند آغاز شده است، نظارت بر فعالیت بیمارستان ها در دستور کار قرار دارد.

وی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: روسای دانشگاه ها باید خودشان به مراکز EOC و بیمارستان ها سر بزنند و کلینیک های ویژه را در ایام تعطیل فعال نگه دارند، تا بیماران معطل نمانند.

جان بابایی با بیان اینکه کمیته مدیریت بحران در تمام بیمارستان ها به صورت صد درصدی فعال است، گفت: جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم، حداقل باید یک مرکز شبانه روزی در مراکز دولتی فعال باشد.