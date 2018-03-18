  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۹

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛

فعالیت کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی در مراکز دولتی

فعالیت کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی در مراکز دولتی

معاون درمان وزارت بهداشت، از فعالیت حداقل یک کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی در مراکز دولتی خبر داد.

دکتر قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی و دانشگاهی در ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طرح سلامت نوروزی از ۲۳ اسفند آغاز شده است، نظارت بر فعالیت بیمارستان ها در دستور کار قرار دارد.

وی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: روسای دانشگاه ها باید خودشان به مراکز EOC و بیمارستان ها سر بزنند و کلینیک های ویژه را در ایام تعطیل فعال نگه دارند، تا بیماران معطل نمانند.

جان بابایی با بیان اینکه کمیته مدیریت بحران در تمام بیمارستان ها به صورت صد درصدی فعال است، گفت: جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم، حداقل باید یک مرکز شبانه روزی در مراکز دولتی فعال باشد.

کد مطلب 4254383
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها