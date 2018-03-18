به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد صفایی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره آگاهی استان برگزار شد، از انهدام یک باند پنج نفره سرقت از واحدهای صنفی در استان خبر داد و اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت از مغازه‌های استان، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بابیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز با انجام اقدامات پلیسی، اطلاعاتی توانستند اعضای این باند را شناسایی کنند، عنوان کرد: اعضای این باند سرقت در سه عملیات جداگانه در شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار دستگیر شدند و در مخفیگاه آن‌ها مقادیر زیادی تجهیزات خودرو و وسایل مغازه‌ها کشف و ضبط شد.

وی بابیان اینکه سارقان از مغازه‌های کرج و فردیس سرقت می‌کردند، تأکید کرد: اعضای باند سارقان به ده‌ها سرقت از مغازه و تجهیزات داخل خودرو اعتراف کردند و پرونده آن‌ها برای سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس عملیات ویژه پلیس آگاهی استان البرز قرار دارد.

سرهنگ صفایی بابیان اینکه سه نفر از سارقان دارای سابقه کیفری هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون هفت نفر از مالباختگان شناسایی‌شده‌اند و در این راستا از مغازه‌دارانی که از آن‌ها سرقت شده است می‌خواهیم برای شناسایی سارقان و پیگیری اموالشان به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند.