اتحاديه اروپايي به فلسطين كمك مالي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه گلف ديلي نيوز چاپ بحرين امروز نوشت: يكي از منابع رسمي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه اين اتحاديه 40 ميليون دلار براي كمك به فلسطينيان به منظور اصلاحات دولتي و رسيدگي به امور فوري اقتصادي اختصاص داد.

به نوشته اين روزنامه بحريني، اين مبلغ براي پشتيباني پروژه هاي تجاري كوچك و متوسط كه در طول درگيري ها آسيب ديده اند و براي اصلاحات قضايي و همچنين سرمايه گذاري در انتخاباتي كه به صورت محلي و ملي در سال 2004 برگزار خواهد شد، مصرف مي شود.

گلف ديلي نيوز در ادامه نوشت: جنگ با رژيم صهيونيستي اقتصاد فلسطين را به كلي از بين برده است. در برخي بخش هاي كرانه باختري و نوار غزه، بيش از نصف افرادي كه در سن كار كردن هستند، بدون شغل باقي مانده اند.

به نوشته گلف ديلي نيوز، مقامات فلسطيني در شهر رام الله توافقنامه اي را با "جان بريتك" نماينده كميسيون اروپايي از زير مجموعه هاي اتحاديه اروپا- در بيت المقدس امضا كردند كه طبق اين توافق نامه برنامه هاي كمكي براي فلسطين تنظيم خواهد شد.