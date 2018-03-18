راه اندازی۳۰ ایستگاه نوروزی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در حاشیه افتتاح قرارگاه نوروزی شهر ایلام اظهار داشت: نیروی انتظامی از همه ظرفیت های درون سازمانی و حضور میدانی در تمام نقاط استان و تفرجگاه‌ها ،بقاع متبرکه ، امامزاده ها و همچنین مشارکت فعال مردم و پایگاه های مقاومت بسیج، امنیت پایدار و مطلوب را در استان فراهم خواهد کرد.

وی به استقرار ۳۰ ایستگاه نوروزی برای خدمات دهی به مسافران نوروزی اشاره و تصریح کرد: این ایستگاه ها در گوشه کنار شهرها استقرار دارند که از عوامل مستقر در آنها خواسته شده است که مشاوران امینی برای مسافران نوروزی باشند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: اولین اقدام در آغاز ماموریت های نوروزی پلیس، افتتاح قرارگاه نوروزی در شهر ایلام بود که از امروز تا پایان ۱۵ فروردین ۹۷ به مردم و مسافران نوروزی ارائه خدمات می دهند.

سردار یاری در پایان گفت: نیروی انتظامی افتخار دارد تا به صورت شبانه روزی در راه تحقق امنیت پایدار تلاش خواهد کرد.