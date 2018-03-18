اجرای فاز یک جاده قزوین- رحیم آباد – کلاچای به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزار ی مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، مسعود حق لطفی با اعلام این خبر گفت: این جاده با مشخصات راه اصلی به طول ۱۵۴ کیلومتر بوده که ۷۹ کیلومتر آن در استان قزوین قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه فاز ۲ این جاده توسط موسسه نینوا وابسته به قرارگاه خاتم از سال ۹۱ و با تخصیص ۲ هزار میلیارد ریال آغاز شده، ادامه داد: متاسفانه به علت عدم تخصیص منابع مالی لازم، پیشرفت فیزیکی این قسمت تنها ۱۴ درصد بوده که سال گذشته توانستیم تمامی بدهی های موسسه نینوا را نیز تسویه کنیم.

به گفته حق لطفی، برای سال آینده نیز ۲۰۰ میلیارد ریال ردیف اعتباری برای ادامه فاز ۲ تخصیص داده شده که امیدواریم عملیات زیرسازی و حفر تونل های این مسیر تا روستای ویار به پایان برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، فاز یک این مسیر را به طول ۴۵ کیلومتر، حد فاصل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تا دره شاهرود دانست و گفت: کارهای مربوط به انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار این بخش نیز تا فروردین ماه سال ۹۷ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و سعی داریم عملیات اجرایی این مسیر را نیز از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز کنیم.

حق لطفی اعتبار در نظر گرفته شده برای فاز یک این پروژه را ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و افزود: برای این مرحله نیز ۱۱ کیلومتر طول مسیر را از روستای باراجین تا گردنه کامان در نظر گرفته شده و مدت اجرای طرح نیز ۲۴ ماه است.

جاده قزوین - رحیم آباد به کلاچای با مشخصات راه اصلی و با عرض ۲۰/۱۱ متر و ۱۵۴ کیلومتر مسافت، نخستین راه ارتباطی کشور به شرق استان گیلان خواهد بود.

با بهره برداری از راه های ارتباطی در دست احداث قزوین - تنکابن و قزوین - کلاچای بدون شک شاهد کاهش شدید بار ترافیکی در کریدورهای جنوب، مرکز و شرق کشور به شمال و شمال غربی کشور که شامل جاده های چالوس، هراز، آزاد راه و مسیر قدیم قزوین - رشت خواهیم بود.